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北京5月1日起禁飛禁售無人機 大疆門市下架產品

中央社台北29日電
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北京全域禁飛、禁售無人機新規即將於5月1日實施，大疆創新北京所有門市已啟動產品下...
北京全域禁飛、禁售無人機新規即將於5月1日實施，大疆創新北京所有門市已啟動產品下架流程。（美聯社）

自殺式無人機在俄烏戰爭、美伊戰爭展現威力之際，中國在首都祭出史上最嚴新規，北京市5月1日起禁飛、禁售無人機。據陸媒報導，無人機龍頭大疆創新在北京的門市今天開始下架相關產品，電商平台也不接受發往北京的無人機訂單。

界面新聞報導，北京全域禁飛、禁售無人機新規即將於5月1日實施，大疆創新北京所有門市已啟動產品下架流程。

報導指出，今天下午4時後，北京將不再銷售大疆無人機產品。下午4時前，北京只剩大疆國貿旗艦店還有無人機產品在售，且銷售的產品僅為部分機型，售價與官網同步，沒有優惠。

大疆國貿旗艦店工作人員說，北京地區所有無人機產品必須在4月30日前完成清庫，線上平台也已停止向北京地區發貨。5月1日後，如果用戶想要在線上平台購買大疆無人機，必須寄往北京之外的地址。

對於北京消費者現有無人機要如何維修，該工作人員稱，北京大疆門市不承擔維修職責，若有相應需求，必須前往其他省市自助寄修或是在當地授權服務中心現場置換。

工作人員還提醒，購買無人機必須在「無人駕駛航空器綜合管理平台」完成實名登記並啟動，否則無法使用。

報導提到，在電商平台的大疆旗艦店，目前京東的部分大疆無人機仍可正常下單，今晚11時10分前付款，預計在禁令前一天的4月30日送達。而在天貓大疆官方旗艦店，大部分無人機產品均顯示「此商品不支持在當前地區（北京）銷售」。

「北京市無人駕駛航空器管理規定」將於2026年5月1日起正式施行。新規明定，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均需提出申請，未經批准不得放飛。也就是說，整個北京市，無論公園、景區還是郊外，均需空中交通管理機構批准後才能起飛。

新規明定，禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域。無論遊客乘坐高鐵、省際客運巴士、飛機還是自駕進京，都屬於「運輸、攜帶」範圍，需嚴格遵守。

新規還明定，無論是實體店面，還是線上平台，均不得向在北京市行政區域內的單位和個人銷售、出租各類無人駕駛航空器及其核心部件。

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