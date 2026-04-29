我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

美股後續是漲是跌？專家：就看「這80秒」

上海市公布「赴金馬遊組團旅行社名單」 12家旅行社在列

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海市文旅局29日下午公告12家「赴金馬遊組團旅行社名單」。（圖／截自上海市文旅...
上海市文旅局29日下午公告12家「赴金馬遊組團旅行社名單」。（圖／截自上海市文旅局官網）

中國福建省、上海市今日紛紛發布正式公告，宣布即日起上海居民可向上海、福建公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。除了福建省上午已經公布76家赴金馬遊組團旅行社名單外，上海市也在下午公布了當地12家「赴金馬遊組團旅行社名單」。

根據上海市文旅局官網「便民服務」欄位29日下午貼出的告示，上海市赴金馬遊組團旅行社名單一共有12家旅行社。

這12家上海的旅行社包含：上海國旅國際旅行社有限公司、上海中旅國際旅行社有限公司、上海中國青年旅行社有限公司、上海錦江旅遊控股有限公司、上海航空國際旅遊（集團）有限公司、上海鐵路國際旅遊（集團）有限公司、上海市東上海國際旅行社有限公司、上海攜程國際旅行社有限公司、中國旅行社總社（上海）有限公司、上海巴士國際旅遊有限公司、中青旅（上海）國際會議展覽有限公司以及上海春秋旅行社有限公司。

稍早根據ETtoday報導，福建省文旅廳也在上午公布了該省「福建省赴金馬遊旅行社名單」，包括76家福建旅行社的許可證號。

此外，本報記者查詢中國文旅部官網，目前所列出的「中國居民赴台旅遊組團社名單」，共有310家。

今年初文旅部還發布了官版赴台旅遊合約樣本，也就是「中國居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，當中有7章、24條，全文1.1萬餘字，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等予以規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容。

上一則

川習會在即 傳中方持續示意美國調整對台措詞

延伸閱讀

福建省宣布：省內上海戶籍民眾即日起可簽注赴金馬旅遊

福建省宣布：省內上海戶籍民眾即日起可簽注赴金馬旅遊
中擬恢復上海福建訪台自由行 陸委會：觀光小兩會先磋商

中擬恢復上海福建訪台自由行 陸委會：觀光小兩會先磋商
陸委會：須確保民眾人身安全 才能解除赴陸「禁團令」

陸委會：須確保民眾人身安全 才能解除赴陸「禁團令」
台人遊甘肅遇翻車1死12傷 陸委會哀悼：全力協助善後事宜

台人遊甘肅遇翻車1死12傷 陸委會哀悼：全力協助善後事宜

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
坐在川普左手邊的姜偉嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服