上海市公布「赴金馬遊組團旅行社名單」 12家旅行社在列

上海市文旅局29日下午公告12家「赴金馬遊組團旅行社名單」。（圖／截自上海市文旅局官網）

中國福建省、上海市今日紛紛發布正式公告，宣布即日起上海居民可向上海、福建公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。除了福建省上午已經公布76家赴金馬遊組團旅行社名單外，上海市也在下午公布了當地12家「赴金馬遊組團旅行社名單」。

根據上海市文旅局官網「便民服務」欄位29日下午貼出的告示，上海市赴金馬遊組團旅行社名單一共有12家旅行社。

這12家上海的旅行社包含：上海國旅國際旅行社有限公司、上海中旅國際旅行社有限公司、上海中國青年旅行社有限公司、上海錦江旅遊控股有限公司、上海航空國際旅遊（集團）有限公司、上海鐵路國際旅遊（集團）有限公司、上海市東上海國際旅行社有限公司、上海攜程國際旅行社有限公司、中國旅行社總社（上海）有限公司、上海巴士國際旅遊有限公司、中青旅（上海）國際會議展覽有限公司以及上海春秋旅行社有限公司。

稍早根據ETtoday報導，福建省文旅廳也在上午公布了該省「福建省赴金馬遊旅行社名單」，包括76家福建旅行社的許可證號。

此外，本報記者查詢中國文旅部官網，目前所列出的「中國居民赴台旅遊組團社名單」，共有310家。

今年初文旅部還發布了官版赴台旅遊合約樣本，也就是「中國居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，當中有7章、24條，全文1.1萬餘字，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等予以規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容。