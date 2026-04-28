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雲南14歲少年勒殺女同學一審判無期 聽判面無表情

中國新聞組／即時報導
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方姓女學生當時遇害地點（標示處）。（取材自極目新聞）
方姓女學生當時遇害地點（標示處）。（取材自極目新聞）

雲南14歲蔣姓少年殺害同班方姓女同學案，28日一審宣判；央視新聞報導，蔣姓少年被以故意殺人罪、強姦罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，蔣姓少聽到判決後面無表情。被害人家屬走出法庭後，情緒激動。被害人父親方先生表示將繼續上訴，「我女兒付出一條生命，對方才判幾十年，我接受不了」。嫌犯因不滿18歲躲過死刑，判決結果引爭議，網友表示「20年後出來繼續？」

綜合媒體報導，起訴書顯示，蔣嫌與被害人方涵涵是國中同班同學。2025年7月6日晚，兩人在同村村民家玩，在單獨送方涵涵回家途中，蔣產生姦淫之念。兩人行至村民住房旁的路邊時，蔣突然勒住女孩致其癱倒在地，中途女孩曾兩次呼救，蔣擔心罪行敗露，掐住女孩脖子直至無反應後鬆手。

曲靖市中級人民法院認為，蔣姓被告的行為分別構成強姦罪、故意殺人罪，依法應數罪併罰。蔣嫌犯罪情節特別惡劣，後果嚴重，應依法嚴懲。蔣犯罪時不滿18歲，依法不適用死刑。根據其犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度，遂作出上述判決。

被害人父親表示，自己並不滿意判決結果將繼續上訴。「他（蔣某某）希望我原諒他，他當時怎麼不對我女兒手軟一點，留她一條活命的機會？」方先生稱，女兒的遺體仍在殯儀館，「我沒有保護好我女兒，已經對不起她了，蔣某某不能死刑，我就不料理這個後事。」

被害人代理律師周兆成認為，判處無期已是現行法律框架下對未成年罪犯的頂格處罰和最重懲戒；「這一判決雖守住了司法的底線，卻依舊難以撫平被害人父母撕心裂肺的喪女之痛。」

據悉，案發後警方循線很快將嫌犯抓獲，蔣嫌案發時14歲，與遇害女生係同村人，兩家相距數百公尺遠，案發後還輕鬆外出採蘑菇。

宣判後，被害人父母當即向曲靖市人民檢察院提起抗訴申請，檢察院已受理。案件審判也在網路衝上熱搜話題，「無期到25年，39歲又出來害人了」、「可惜不是真無期」、「14歲…無期徒刑…這帳怎麼算都覺得堵得慌」。

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