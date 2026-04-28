我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

不想再節約？中國消費者重回日貨懷抱

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年日本品牌在中國電商的銷售額實現四年來首次增長，增長率高的品類包括體育戶...
2025年日本品牌在中國電商的銷售額實現四年來首次增長，增長率高的品類包括體育戶外用品、服裝類商品和護膚品類。（中央社）

2025年日本品牌在中國電商的銷售額實現四年來首次增長，分析指出，背後原因是中國消費者已經疲於經濟放緩背景下的節約，品質好的日本產品再次受到青睞。

日媒報導，日本電商數據分析公司Nint對天貓、淘寶網、京東集團、抖音這四個中國電商平台的購物及退貨數據進行分析，包含跨境電商及平行進口商品，分析對象為銷售額前1,000名的日本品牌，包括家電、美容、生活用品等。

數據顯示，2025年全年四個平台日本品牌銷售總額年增0.3%，達人民幣1,401億元（約合205億美元）。2025年是近4年來首次出現增長。不過雖然整體市場呈現復甦跡象，但銷售額僅為達到峰值的2021年的約8成。

增長率高的品類包括體育戶外用品、服裝類商品和護膚品類；也有部分品類出現下滑，如手表、文具等品項，受到中國本土品牌低價攻勢的衝擊，出現程度不一的下跌。

日本品牌的銷售額在過去幾年呈現下滑趨勢，被歸因是日本福島第一核電廠自2023年起將「核處理水」排放入海，導致中國網路上掀起抵制日本化粧品及食品飲料等產品的運動。

Nint上海法人總經理堀井良威分析，由於囤貨型消費的放緩和注重性價比的消費出現疲勞，品質和可靠性重新受到審視，「這為日本品牌吹入東風」。

以無印良品為例，良品計畫集團2026財年第一季度財報（2025年9月至2025年11月）顯示，中國中國門市加電商的營收年增13.2%，在雙十一促銷等活動期間整體銷售表現強勁。

無印良品在中國主推源自日本本土的護膚產品，包括促進保濕成分滲透的美容液等。經營無印良品的良品計劃社長清水智指出，中國消費者追求無風險的購物體驗。

不過報導也指出，受日本首相高市早苗「台灣有事論」影響，目前中日關係緊張，對日本企業而言，敏銳應對快速變化的中國消費趨勢至關重要。

抖音 電商 日本

上一則

陸國安部發布AI穿越短劇 暗示收回台灣「就差一點點」

延伸閱讀

中國半導體設備商營收飆高、毛利率卻驟降 產業內捲加速

中國半導體設備商營收飆高、毛利率卻驟降 產業內捲加速
越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒

越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒
中東衝突拖累LVMH業績 全球精品復甦現隱憂 這地區卻逆勢上揚

中東衝突拖累LVMH業績 全球精品復甦現隱憂 這地區卻逆勢上揚
日媒：三星電視、家電 今年內將退出中國市場

日媒：三星電視、家電 今年內將退出中國市場

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉