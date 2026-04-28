解放軍再赴南海巡航 與美菲軍演互別苗頭

圖為解放軍南部戰區日前組織107編隊（遵義艦編隊）赴菲律賓呂宋島東部海域演習。（取自南部戰區）

在美菲日等國正於南海展開年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習期間，大陸也持續有軍事動作，與之互別苗頭。解放軍 南部戰區海軍28日再度宣布在南海海域進行「例行」巡航，並批菲律賓拉攏域外國家組織攪局南海。

解放軍南部戰區微信公眾號28日晚間發布消息，南部戰區新聞發言人翟士臣表示，4月28日，南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。

翟士臣並批評稱，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。強調戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

美菲2026年「肩並肩」聯合演習自本月20日起展開，為期19天，日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭也派兵參加，規模逾17,000人，演習地點包括南海、呂宋島北部海域與巴士海峽等。

在美菲軍演展開後，解放軍南部戰區24日已曾宣布派出以055型軍艦為主、至少包括四艘軍艦的107編隊，赴菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，重點進行實彈射擊、海空協同、快速機動、航行補給等演練，檢驗一體化聯合作戰能力，並稱這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」。

這是解放軍南部戰區本月第二次在南海進行例行巡航，以反制菲律賓與他國的聯演。翟士臣13日曾發布消息指，4月9日至12日，南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。