中國國務院公告：5月1日起對非洲「建交國」免關稅

中國將自下月起，將給予其53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

在中國國家主席習近平 先前宣布對非洲邦交國免稅措施後，中國國務院關稅 稅則委員會28日宣布，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共 建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。

根據中國國務院關稅稅則委員會官網28日消息，官方指出，為擴大高水平對外開放，推動中非共同發展，根據「關稅法」有關規定，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。

官方並附上國別清單及相關稅目稅率，總共涵蓋的商品（貨品簡稱）達8949項，官方並強調具體商品範圍以「進出口稅則 （2026）」中的稅則號列對應的商品範圍為準。少數商品為配額零稅率，官方表示關稅配額產品僅將配額內關稅稅率降為零 ，配額外關稅稅率不變。

此前習近平2025年6月在長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議時，向會議致賀信，宣佈將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，為非洲最不發達國家對中國出口提供更多便利。

公開資料顯示，目前非洲唯一未與中共建交的國家，是我國友邦史瓦帝尼，至於我設代表處的索馬利蘭，並未與我建交，也未獲得國際承認。

中國海關總署資料顯示，2025年中非貿易額達3480億美元，同比增長17.7%，其中中國對非洲出口2250.31億美元，增長25.8%，自非洲進口1230.21億美元，增長5.4%，中國已連續16年保持非洲第一大交易夥伴國地位。