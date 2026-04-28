我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戲稱梅蘭妮亞準寡婦遭點名開除 吉米金莫強硬反擊

CNN獨家：美國政府加快遣返無證兒童移民

中國國務院公告：5月1日起對非洲「建交國」免關稅

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國將自下月起，將給予其53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中...
中國將自下月起，將給予其53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

在中國國家主席習近平先前宣布對非洲邦交國免稅措施後，中國國務院關稅稅則委員會28日宣布，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。

根據中國國務院關稅稅則委員會官網28日消息，官方指出，為擴大高水平對外開放，推動中非共同發展，根據「關稅法」有關規定，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。

官方並附上國別清單及相關稅目稅率，總共涵蓋的商品（貨品簡稱）達8949項，官方並強調具體商品範圍以「進出口稅則 （2026）」中的稅則號列對應的商品範圍為準。少數商品為配額零稅率，官方表示關稅配額產品僅將配額內關稅稅率降為零 ，配額外關稅稅率不變。

此前習近平2025年6月在長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議時，向會議致賀信，宣佈將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，為非洲最不發達國家對中國出口提供更多便利。

公開資料顯示，目前非洲唯一未與中共建交的國家，是我國友邦史瓦帝尼，至於我設代表處的索馬利蘭，並未與我建交，也未獲得國際承認。

中國海關總署資料顯示，2025年中非貿易額達3480億美元，同比增長17.7%，其中中國對非洲出口2250.31億美元，增長25.8%，自非洲進口1230.21億美元，增長5.4%，中國已連續16年保持非洲第一大交易夥伴國地位。

關稅 中共 習近平

上一則

五一假期將至 中國：跨區域流動15.2億人次將創歷史新高

下一則

退伍軍人被賣「KK園區2.0」 爬6米牆逃出 回中國老做惡夢

延伸閱讀

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除
賴出訪史瓦帝尼受阻之際 習近平會見東非國家總統

賴出訪史瓦帝尼受阻之際 習近平會見東非國家總統
賴清德出訪受阻／中國拉攏非洲53國 下月起「全面零關稅」

賴清德出訪受阻／中國拉攏非洲53國 下月起「全面零關稅」
3國無預警取消賴專機飛航許可 他們與中國經貿關係匪淺

3國無預警取消賴專機飛航許可 他們與中國經貿關係匪淺

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉