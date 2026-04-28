中國國務院公告：5月1日起對非洲「建交國」免關稅
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在中國國家主席習近平先前宣布對非洲邦交國免稅措施後，中國國務院關稅稅則委員會28日宣布，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。
根據中國國務院關稅稅則委員會官網28日消息，官方指出，為擴大高水平對外開放，推動中非共同發展，根據「關稅法」有關規定，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中共建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家實施零關稅。
官方並附上國別清單及相關稅目稅率，總共涵蓋的商品（貨品簡稱）達8949項，官方並強調具體商品範圍以「進出口稅則 （2026）」中的稅則號列對應的商品範圍為準。少數商品為配額零稅率，官方表示關稅配額產品僅將配額內關稅稅率降為零 ，配額外關稅稅率不變。
此前習近平2025年6月在長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議時，向會議致賀信，宣佈將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，為非洲最不發達國家對中國出口提供更多便利。
公開資料顯示，目前非洲唯一未與中共建交的國家，是我國友邦史瓦帝尼，至於我設代表處的索馬利蘭，並未與我建交，也未獲得國際承認。
中國海關總署資料顯示，2025年中非貿易額達3480億美元，同比增長17.7%，其中中國對非洲出口2250.31億美元，增長25.8%，自非洲進口1230.21億美元，增長5.4%，中國已連續16年保持非洲第一大交易夥伴國地位。
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