五一假期將至 中國：跨區域流動15.2億人次將創歷史新高

中國五一假期將至，重要旅遊城市預計將迎來眾多遊客。圖為山東省青島市太平角。（記者廖士鋒／攝影）

今年中國五一小長假有5天，將自5月1日開始。官方表示，五一假期，全社會跨區域人員流動量將創歷史新高，預計將達15.2億人次，日均3.04億人次，同比增長4%。

中國交通運輸部28日舉行記者會，兩位新任發言人亮相，分別是政策研究室侯振興、綜合規劃司副司長劉東。

該部運輸服務司副司長高博指出，根據初步分析研判，五一假期期間全中國的全社會跨區域人員流動量將創歷史同期新高。預計將達15.2億人次，日均3.04億人次，同比增長4%。同時單日人流、客流、車流將創歷史同期新高，其中又以公路出行占主導，預計假日期間公路人員流動量占比約為91.6%。鐵路、民航保持預計假日客流分別達1.07億人次、1175萬人次。

此外，據中國國家移民管理局預測，五一小長假全中國口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員將達225萬人次，單日最高通關量將突破240萬人次。大型國際機場口岸出入境客流增長明顯，毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續高位運行。日前該局已就做好五一假期口岸邊防檢查工作作出專門部署，要求全中國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘。

中國旅遊報引述眾信旅遊的數據顯示，出境旅遊方面，加拿大、義大利等長距離出境遊依然受到追捧，短距則有中亞五國、蒙古國、南韓等地產品備受歡迎。此外，受中東局勢和油價波動影響，去往東南亞、大洋洲航班大幅縮減，部分原本計劃出境的遊客轉為中國境內長線旅遊。