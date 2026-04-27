穆迪上調中國評級為「穩定」 北京「讚賞」

國際評級機構穆迪（Moody’s）27日將中國的主權信用評級展望從負面調整為穩定，並確認A1評級。中國財政部同日回應表示，對此決定表示讚賞。(路透)

國際評級機構穆迪（Moody’s）27日將中國主權信用評級展望從「負面」調整為「穩定」，並維持「A1」評級。中國財政部 隨即回應對此決定表示讚賞。

路透報導，穆迪表示，儘管中國面臨國內和外部挑戰，但持續增長和有效債務管理支持了評級展望趨穩。該機構預計，政策制定者將以可控方式推進地區和地方政府債務化解進程。雖然中國財政壓力將持續，政府債務負擔在可預見未來將繼續上升，但下行風險可控。

而中國財政部27日隨即以書面形式對穆迪評級作出回應，中國財政部有關負責人表示，「這次評級體現了穆迪高度認可中國宏觀經濟和財政實力在外部衝擊下展現出的強大韌性、以及中國經濟高質量發展的新動能和新進展。」

該負責人稱，過去五年，中國GDP累計增量超過人民幣35兆元，相當於再造一個「長三角」的經濟體量。即便歷經多重風險挑戰，「十四五」期間中國經濟仍保持了年均5.4%的增速，對世界經濟增長的貢獻率穩定在30%左右。

該負責人稱，未來中國將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行的基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性，為世界經濟復甦與繁榮貢獻更大力量。「我們也將繼續與穆迪評級公司保持溝通，持續介紹中國宏觀經濟穩健運行的基本情況」。

穆迪在2023年12月5日將中國主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，並維持A1評級，主要基於對中國房地產危機導致的地方政府債務和國有企業健康狀況的擔憂。中國財政部當時同日回應稱，對決定感到失望，認為擔憂沒有必要、存在誤判，並強調中國經濟長期向好基本面未變、增長韌性強、財政收入恢復性增長、地方債務風險總體可控、房地產風險正在化解；中國發改委也補充，結果只是「一家之見」，存在誤判，評級方法有缺陷，不應過度解讀。去年5月，穆迪維持對中國的負面展望。