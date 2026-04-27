我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普訪中維安更緊張 川習隨扈被爆曾打架

世界盃車資暴漲 紐新4國會議員促FIFA補貼交通費

穆迪上調中國評級為「穩定」 北京「讚賞」

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際評級機構穆迪（Moody’s）27日將中國的主權信用評級展望從負面調整為穩定...
國際評級機構穆迪（Moody’s）27日將中國的主權信用評級展望從負面調整為穩定，並確認A1評級。中國財政部同日回應表示，對此決定表示讚賞。(路透)

國際評級機構穆迪（Moody’s）27日將中國主權信用評級展望從「負面」調整為「穩定」，並維持「A1」評級。中國財政部隨即回應對此決定表示讚賞。

路透報導，穆迪表示，儘管中國面臨國內和外部挑戰，但持續增長和有效債務管理支持了評級展望趨穩。該機構預計，政策制定者將以可控方式推進地區和地方政府債務化解進程。雖然中國財政壓力將持續，政府債務負擔在可預見未來將繼續上升，但下行風險可控。

而中國財政部27日隨即以書面形式對穆迪評級作出回應，中國財政部有關負責人表示，「這次評級體現了穆迪高度認可中國宏觀經濟和財政實力在外部衝擊下展現出的強大韌性、以及中國經濟高質量發展的新動能和新進展。」

該負責人稱，過去五年，中國GDP累計增量超過人民幣35兆元，相當於再造一個「長三角」的經濟體量。即便歷經多重風險挑戰，「十四五」期間中國經濟仍保持了年均5.4%的增速，對世界經濟增長的貢獻率穩定在30%左右。

該負責人稱，未來中國將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行的基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性，為世界經濟復甦與繁榮貢獻更大力量。「我們也將繼續與穆迪評級公司保持溝通，持續介紹中國宏觀經濟穩健運行的基本情況」。

穆迪在2023年12月5日將中國主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，並維持A1評級，主要基於對中國房地產危機導致的地方政府債務和國有企業健康狀況的擔憂。中國財政部當時同日回應稱，對決定感到失望，認為擔憂沒有必要、存在誤判，並強調中國經濟長期向好基本面未變、增長韌性強、財政收入恢復性增長、地方債務風險總體可控、房地產風險正在化解；中國發改委也補充，結果只是「一家之見」，存在誤判，評級方法有缺陷，不應過度解讀。去年5月，穆迪維持對中國的負面展望。

世報陪您半世紀

財政部

上一則

白宮槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

下一則

經濟學者上修中國今年進出口成長率 尤其是AI相關進口

延伸閱讀

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張
王毅會晤緬甸新總統 籲加大打擊網賭電詐

王毅會晤緬甸新總統 籲加大打擊網賭電詐
北京阻賴清德出訪 經濟脅迫「一帶一路」債務國

北京阻賴清德出訪 經濟脅迫「一帶一路」債務國
何立峰會見美企顧問 強調中美雙方擁有廣泛共同利益

何立峰會見美企顧問 強調中美雙方擁有廣泛共同利益

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀