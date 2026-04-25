習近平：寮國是「周邊外交」重要方向

中共總書記、中國國家主席習近平（右）25日同寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席宋倫西索李斯互致賀電，慶祝兩國建交65周年。圖為2024年兩人在北京人民大會堂會見。（新華社資料照）

中共 總書記、中國國家主席習近平 表示，黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中國和寮國（陸稱老撾）關係，將寮國視為中國「周邊外交」的重要方向。

中國外交部網站發布，習近平25日同寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）互致賀電，慶祝兩國建交65周年。

習近平指出，中寮兩國是命運與共的社會主義鄰邦，理想信念相通、社會制度相同、發展道路相近，兩黨兩國老一輩領導人親手締造的「同志加兄弟」情誼歷久彌堅。

當前，雙方正加快打造高標準、高品質、高水準的中寮命運共同體，各層級交往更加密切，各領域合作持續深化，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，為地區和世界注入寶貴的穩定性和確定性。

習近平強調，願同宋倫一道努力，以中寮建交65周年暨「中老（寮國）友好年」為契機，增進戰略互信，弘揚傳統友誼，推動各領域務實合作取得更多成果，更好造福兩國人民。

中國國務院總理李強 25日也與寮國政府總理西潘敦（Sonexay Siphandone）互致賀電。李強表示，雙方要以兩黨兩國最高領導人戰略共識為遵循，指導兩國各部委各地方加強協調配合，拓寬合作領域，培育發展動能，推動中老全面戰略合作取得更多務實成果。

今年1月，寮國人民革命黨第十二次全國代表大會選出新領導集體，通倫再次當選人民革命黨中央總書記。

3月23日，宋倫在寮國第十屆國會第一次會議上被選舉為國家主席。

習近平21日在北京，會見作為宋倫特使訪陸的寮國人革黨中央政治局委員、常務副總理沙倫賽（Saleumxay Kommasith）時表示，中寮兩黨互派特使通報各自重大政治議程，彰顯了雙方深厚傳統友誼和高水準政治互信。

他強調，中寮雙方要站在事關社會主義前途命運的戰略高度，密切協調和配合，深化戰略對接，拓展務實合作，攜手應對共同挑戰，抓好構建中寮命運共同體新的五年行動計畫落實。