我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮發言人李維特休產假「我不在時你們有總統電話」

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

習近平：寮國是「周邊外交」重要方向

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共總書記、中國國家主席習近平（右）25日同寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家...
中共總書記、中國國家主席習近平（右）25日同寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席宋倫西索李斯互致賀電，慶祝兩國建交65周年。圖為2024年兩人在北京人民大會堂會見。（新華社資料照）

中共總書記、中國國家主席習近平表示，黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中國和寮國（陸稱老撾）關係，將寮國視為中國「周邊外交」的重要方向。

中國外交部網站發布，習近平25日同寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）互致賀電，慶祝兩國建交65周年。

習近平指出，中寮兩國是命運與共的社會主義鄰邦，理想信念相通、社會制度相同、發展道路相近，兩黨兩國老一輩領導人親手締造的「同志加兄弟」情誼歷久彌堅。

當前，雙方正加快打造高標準、高品質、高水準的中寮命運共同體，各層級交往更加密切，各領域合作持續深化，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，為地區和世界注入寶貴的穩定性和確定性。

習近平強調，願同宋倫一道努力，以中寮建交65周年暨「中老（寮國）友好年」為契機，增進戰略互信，弘揚傳統友誼，推動各領域務實合作取得更多成果，更好造福兩國人民。

中國國務院總理李強25日也與寮國政府總理西潘敦（Sonexay Siphandone）互致賀電。李強表示，雙方要以兩黨兩國最高領導人戰略共識為遵循，指導兩國各部委各地方加強協調配合，拓寬合作領域，培育發展動能，推動中老全面戰略合作取得更多務實成果。

今年1月，寮國人民革命黨第十二次全國代表大會選出新領導集體，通倫再次當選人民革命黨中央總書記。

3月23日，宋倫在寮國第十屆國會第一次會議上被選舉為國家主席。

習近平21日在北京，會見作為宋倫特使訪陸的寮國人革黨中央政治局委員、常務副總理沙倫賽（Saleumxay Kommasith）時表示，中寮兩黨互派特使通報各自重大政治議程，彰顯了雙方深厚傳統友誼和高水準政治互信。

他強調，中寮雙方要站在事關社會主義前途命運的戰略高度，密切協調和配合，深化戰略對接，拓展務實合作，攜手應對共同挑戰，抓好構建中寮命運共同體新的五年行動計畫落實。

世報陪您半世紀

習近平 李強 中共

上一則

歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批肆無忌憚

延伸閱讀

賴出訪史瓦帝尼受阻之際 習近平會見東非國家總統

賴出訪史瓦帝尼受阻之際 習近平會見東非國家總統
鄭習會 央視：習近平提「4個堅持」為兩岸關係指明方向

鄭習會 央視：習近平提「4個堅持」為兩岸關係指明方向
鄭習會／習近平：歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶

鄭習會／習近平：歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶
中俄防長會談：加強戰略溝通 深化務實合作

中俄防長會談：加強戰略溝通 深化務實合作

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死
南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下

南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下
3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了
利用零碎時間 她曝68歲抗衰關鍵「一對啞鈴練全身」

利用零碎時間 她曝68歲抗衰關鍵「一對啞鈴練全身」