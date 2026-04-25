歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批肆無忌憚

中國商務部。（美聯社）

中歐關係再陷緊張。針對歐盟 日前通過第20輪對俄羅斯 制裁，名單出現多家中國企業，中國商務部今晚表示強烈不滿、堅決反對，批此舉是「肆無忌憚」，嚴重破壞中歐雙邊大局，並揚言將採取必要措施維護權利，一切後果由歐方承擔。

中國商務部新聞發言人25日晚間透過「答記者問」新聞稿表示，歐盟不顧中方多次交涉和反對，在第20輪對俄羅斯制裁中「肆無忌憚」列單中國企業，中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人稱，中方已多次重申，堅決反對未經聯合國安理會授權的單邊制裁，堅決反對歐方對中國企業和個人實施所謂「長臂管轄」。歐方此舉與中歐領導人共識精神背道而馳，「嚴重破壞中歐互信和雙邊關係大局」。中方敦促歐方，立即將中國企業和個人移出制裁清單，並遵守雙方領導人共識精神，透過對話協商找到解決各自關切的辦法。

發言人最後揚言，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，一切後果將由歐方承擔。

根據歐盟執委會官網公布，第20輪對俄制裁將60個實體列入直接或間接支持俄羅斯軍工複合體，或參與規避制裁的全面制裁清單，除了32個俄羅斯實體，還有28個第三國實體，其中包括中國（含香港）、土耳其 、阿拉伯聯合大公國與泰國。

公告顯示，有6家中國企業與1名個人被列入全面制裁清單，這6家中企是陽光電子科技有限公司、揚州揚傑電子科技股份有限公司、環境試驗系統（中國）有限公司、湖南浩天翼航空技術有限公司、北京汐潮國際科貿有限公司與深圳一電航空技術有限公司。其在歐盟的資金與資源均遭凍結，同時歐盟經營者不得向其提供資金或經濟資源。

另外，還有21家中國企業被列入出口管制清單，歐盟禁止向其出口或轉移相關受控物項與技術。在對白俄羅斯的制裁當中，中國航太三江集團有限公司也名列其中。