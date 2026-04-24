雲南開唱前9天喊停傳言多 華晨宇直播致歉情緒失控

華晨宇宣布自己已在一個「四季如春」之處購置3塊永久用地，用於打造專屬歌迷的「火星樂園2.0」綜合基地。(取材自微博)

歌手華晨宇原定5月在雲南省玉溪澄江撫仙湖音樂秀場舉辦的「2026華晨宇火星 演唱會樂園2.0」，22日宣布因「不可抗力」因素延期，華晨宇並在隨後直播中情緒失控，多次哽咽致歉。華晨宇未說明延期具體原因，網傳是因其演唱會場地鄰近生態保護區撫仙湖，一度通過審批但最終被叫停，也有傳言稱現場布置出現「邪教」圖騰，演唱會在開唱前9天喊停，其砸下的8到12億元（人民幣，下同）恐因此幾乎全泡湯。

據觀察者網報導，華晨宇22日晚在社交平台緊急發文宣布：「跟大家說一聲對不起，我們的火星樂園2.0因不可抗力延期」，原定2026年5月1、2、4、5日在玉溪澄江撫仙湖音樂秀場舉辦的演唱會樂園2.0將延期舉行，並公告相關退票退訂及補償方案。

消息公布半小時內，華晨宇隨即開啟直播與粉絲互動，直播中他全程戴著墨鏡，情緒罕見失控；提到歌迷早已訂好的機票與飯店行程因延期受損，他語氣顫抖、多次背對鏡頭擦淚，不斷哽咽致歉：「耽誤大家的行程，對不起」。

據了解，這場演唱會喊卡的原因網傳是因舉辦場地鄰近生態保護區，審批最終未過關。紅星新聞報導，演唱會場地與撫仙湖直線測算約200米，原位於此的小白祥村因政府為保護撫仙湖生態搬遷。撫仙湖是全國罕見I類水質深水湖泊之一，下游數千萬居民的飲水安全都仰賴於此。

今年3月25日，「華晨宇火星演唱會·玉溪站」通過澄江市文旅局的行政審批，臨時被監管叫喊疑因是觸及生態紅線，因當地2004年新修訂的「生態保護條例」擴大管控範圍，不僅演唱會不能辦，他和團隊在雲南撫仙湖旁買下3塊商業用地40年的使用權打造「火星樂園2.0」粉絲之家，也可能面臨巨大損失。

據報導，這場延期風波背後的財務損失據傳相當驚人。據業界傳聞，為打造包含70公尺高可移動裝置的震撼舞台，團隊前期投入資金高達8至12億元。隨著演出喊卡，幾乎落成的精緻舞台面臨拆除，這筆驚人的投資恐成為無法回收的「沉沒成本」（已經發生且不可收回的成本）。

對此，當地「撫仙湖湖長公示牌」省級監督電話工作人員回稱，對撫仙湖的保護，玉溪市政府官方畫定核心保護區、緩衝區，並且設置具體標識，主要以道路或者界樁為標誌，具體的矢量數據沒有對外發布。