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涉國安敏感 中國傳限制科技公司引入美資

記者陳湘瑾／即時報導
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中國政府傳出告知部分知名科技公司，未經許可不得新增來自美國資本的投資。此舉被視為在Meta收購中國AI公司Manus後的延伸措施之一，用以防止美資進入涉及國家安全敏感產業。

彭博引述知情人士報導，中國國家發改委等監管部門近期要求一些科技公司，除非明確獲批，否則不能接受來自美國的投資。

其中一位人士稱，正在尋求上市的AI大模型企業月之暗面已收到相關指引；階躍星辰也收到這樣的通知。TikTok母公司字節跳動也有收到類似要求。其中一人稱，官方不希望字節跳動未經政府批准便讓新的美國投資人透過老股轉讓購入公司股份。

知情人士稱，此舉是Facebook母公司Meta收購中國人工智慧公司Manus之後，中國官方採取的舉措之一，意在阻止美國投資人在事關國家安全的敏感行業取得相關中國企業的股權。

外媒此前報導，中國監管機構正審查Meta收購Manus的交易是否違反中國投資規定，並稱中國有關部門已限制Manus兩名聯合創辦人出境。此前，Manus聯合創辦人兼行政總裁肖弘和聯合創辦人兼首席科學家季逸超於本月被召至北京與國家發改委開會。

報導指出，過去20多年來，中國新創科技企業的發展得到了風險投資的支持，而這類資本很大一部分來自美國。最新限制措施將會使得中國科技企業面臨進一步被孤立的風險。

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