外國金融機構大舉發行人民幣債券 強化人民幣國際地位

以高盛為首的美國銀行業及其他外國金融機構今年借入人民幣金額創新高。美聯社

以高盛 為首的美國銀行業及其他外國金融機構今年借入人民幣金額創新高。由於中國利率超低，帶動境外人民幣債券 發行額激增，吸引外國機構進駐中國境外債市， 從而提昇人民幣在全球金融界的角色。

儘管香港 的人民幣利率比中國境內要高，但仍遠比全球大部分其他市場大幅偏低，促使今年來在香港發行的人民幣「點心債券（dim sum bonds）」金額高達人民幣3,000億元，創新高，大約是去年同期的兩倍，而去年的發行額已經是新高。

由美國銀行業自行發行的人民幣債券今年來已激增到人民幣475億元，也創新高；其中高盛是「點心債券」發行額最大的外國銀行，且是僅次中國國有銀行的第二大發債機構，今年來已借入人民幣321億元，占市場總發行額約10%。高盛亞洲區（日本除外）固定收入、外匯與商品主管黃穎灏表示，「境外人民幣資產需求強勁，提供給高盛一個具有吸引力的替代性集資來源」。

目前中國10年期公債殖利率約1.75%，而高盛的10年期「點心債券」殖利率為3%，因而吸引陸資大舉投入。黃穎灝表示，高盛將發債取得的人民幣資金透過交換市場轉為美元，並對匯率風險進行避險操作。這些資金將不會流向高盛在中國的業務。

4月透過香港債市舉債者還包括西班牙金融機構，芬蘭MuniFin公共金融機構，及韓國開發銀行。另外今年初時北歐投資銀行及瑞典出口信貸公司也曾在香港發行人民幣「點心債券」。

瑞士隆奧銀行亞洲區投資長伍茲表示，「目前出現境外人民幣借入狂潮。無論是印尼政府，或是摩根士丹利，都發行人民幣債券」。

北京當局採取的支持性政策，有助於促使中國資金投資香港債市，以此作為推動人民幣國際化的方式之一。人民銀行行長潘功勝3月在中國發展高層論壇上承諾將進行「多元化的貨幣與金融合作，以進一步發展境外人民幣市場」。

高盛黃穎灝並表示，預料北京當局將繼續擴大「債券通」計畫；「只要有投資人需求」，高盛將繼續在境外人民幣債市發債。

經濟學者表示，國際大型銀行借入人民幣金額增加，顯示人民幣正在取代日圓的角色，因為過去兩年來日本利率大幅上升，10年期日債殖利率由0.61%上升到2.4%以上，但中國利率反而持續下降。法國外貿銀行亞太區首席經濟學者加西亞-埃雷羅表示，境外人民幣「已經成為主要的籌資貨幣；日圓已經大不如前，尤其是較長期的資金」。