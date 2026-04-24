中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中國科學家在「嫦娥五號」月球樣品中發現2種月球新礦物，均獲國際礦物學協會新礦物命名及分類委員會批准，分別命名為「鎂嫦娥石」與「鈰嫦娥石」。這是繼2022年的「嫦娥石」之後，中國科學家發現的第2、3種月球新礦物，也是全世界在返回月壤中發現的第7、8種月球新礦物。

中國國家航天局24日在第11個「中國航天日」主場活動啟動儀式裡，對外發布的嫦娥五號月球樣品最新研究成果。其中，「鎂嫦娥石」由中核集團核工業北京地質研究院首席科學家李子穎帶領的月壤團隊發現，晶體呈半自形至他形，主要產出於嫦娥五號鑽取月球樣品中的玄武岩碎屑內部，粒徑約2微米至30微米。

「鈰嫦娥石」由中國地質科學院侯增謙院士團隊牽頭發現，同時發現於嫦娥五號月球樣品以及1塊墜落於中國境內的月球隕石中，晶體主要呈半自形粒狀或自形柱狀形式，產出於鈣長石、鐵輝石、氟磷灰石以及鈦鐵礦邊部，粒徑約3微米至15微米。

鎂嫦娥石、鈰嫦娥石均屬於稀土 磷酸鹽礦物，隱匿於月壤微塵中，粒徑僅數微米，晶體結構獨特，在地球上沒有完全相同的對應礦物。

另外，上述2類新礦物與先前發現的嫦娥石同屬於隕磷鈣鈉石族，該類礦物是月球、火星及小行星樣品中常見的磷酸鹽礦物，但在不同類地天體中，表現出成分的多樣性和分布的不均一性。

此次發現為深化月球物質組成、地質演化、探索月球起源等研究提供重要科學依據，是中國深空探測與基礎科學研究相結合的又一重要成果，對於增進人類對月球和宇宙認知具有重要意義。