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中國擬限制科技公司接受美國投資 含AI新創領域

中央社北京24日綜合外電報導
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中國擬限制人工智慧（AI）新創企業在內的頂尖科技公司，未經當局核准不得接受美國資...
中國擬限制人工智慧（AI）新創企業在內的頂尖科技公司，未經當局核准不得接受美國資金投資。 (美聯社)

彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，中國擬限制人工智慧（AI）新創企業在內的頂尖科技公司，未經當局核准不得接受美國資金投資。

路透引述報導指出，包括中國國家發展和改革委員會（發改委）在內的監管機構，近來指示若干民間科技公司在融資階段拒絕美國資金，除非獲得明確核准。

根據報導，月之暗面（Moonshot AI）和階躍星辰（StepFun）等中國AI新創公司已接獲這項指示；同時，TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）也獲得通知，未經批准不應允許美國投資人在次級市場交易該公司股票。

報導強調，這些措施旨在防止美國投資人取得攸關中國國家安全的敏感技術公司股票。

在此之前，臉書（Facebook）母公司Meta去年宣布斥資逾20億美元收購具中國背景的AI新創企業Manus，引發北京對外資投資中國企業和技術出口展開調查。部分人士擔心這筆交易可能促使其他中國新創公司轉移先進技術至國外。

華府今年稍早也以國安疑慮為由，對美國投資部分中國AI、半導體及量子科技公司實施限制。

中國發改委、中國駐美大使館、階躍星辰、字節跳動、Meta以及月之暗面，暫未回應路透置評請求。美國財政部和商務部轄下的局處也暫未置評。

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