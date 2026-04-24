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涉對台軍售 中將7家歐盟實體列入出口管制名單

記者陳宥菘／即時報導
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中國商務部24日公告將7家涉及對台軍售、或與台灣「勾連」的歐盟實體，列入中國出口...
中國商務部24日公告將7家涉及對台軍售、或與台灣「勾連」的歐盟實體，列入中國出口管控名單。（美聯社）

中國商務部24日宣布將7家涉及對台軍售、或與台灣「勾連」的歐盟實體，列入中國出口管控名單，並強調相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來。

中國商務部24日在官網公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據中國《出口管制法》和《兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，決定將7家歐盟實體列入出口管制管控名單，禁止出口經營者向這7家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給這7家實體。

中國商務部指出，正在開展的相關活動應當立即停止。在特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

這7家歐盟實體分別是：比利時的埃斯塔勒（FN Herstal）、捷克的奧姆尼波爾（Omnipol）、德國的亨索德（Hensoldt）、捷克的聖劍（Excalibur Army）、SpaceKnow捷克分公司、捷克航空研究與試驗研究所（VZLU AEROSPACE a.s.），以及比利時的FN Browning集團，多數經營軍工、防務電子、航空航天或衛星情報分析領域的業務。

中國商務部同日在官網以新聞發言人名義發布「答記者問」稱，在措施公布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向歐方通報了有關情況。

該發言人強調，中方依法列單的行為「僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾參與對台軍售或與台勾連，相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來」，誠信守法的歐盟實體完全無需擔心。並稱中國政府將一如既往地與各國一道，堅定維護世界和平和周邊地區穩定，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定。

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