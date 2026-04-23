內蒙牧區招人放3000隻羊 月薪1.6萬包吃住還有WiFi

內蒙牧區招聘員工，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元人民幣。(取材自九派新聞)

在一個獨特的招聘信息中，某公司近日發布了月薪高達1.6萬元人民幣(約2300美元)的崗位，主要工作內容為放羊。這個職位不僅提供豐厚薪資，還包含包吃住和WiFi等福利，吸引了不少求職者關注。內蒙古錫林浩特的蒙原淳品左老闆23日證實，工作地點位於內蒙古牧區，牧場面積3萬多畝，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元，公司包吃住，有專人送物資。

綜合九派新聞、深圳新聞網、搜狐網報導，左老闆表示，該工作並配備馬和摩托車，工作時間全年無休，夏季放羊，冬季餵羊，每日餵兩次，每次耗時兩個多小時，勞動強度較大。

且牧場地處偏僻，距市區有300公里，一望無際的大草原常年見不到人，因此最好是夫妻二人一起，一人放羊，一人做飯，最少須工作一年，要耐得住寂寞。

此外，夏季可住蒙古包，有水有電，草原風景宜人，工作輕鬆。只是冬天比較難熬，長達半年，最冷-40℃，須自行點火爐取暖，有平房可住，房間內自帶WIFI，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機信號。夏季輕鬆，冬季難熬，為此開出高薪，希望能招到長期穩定的員工。

據報導，該招聘信息引起了廣泛討論，尤其是在年輕人中，很多人對這樣的工作條件表示好奇。網友紛紛表示，「我第一反應是：這麼爽的嗎」、「這工作唯一的bug是沒朋友」、「這算不算躺平界的天花板」。