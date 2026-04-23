中國地方政府倒貼式招商 哪吒汽車3年虧近27億美元

哪吒汽車。(新華社)

中國地方政府透過倒貼式招商爭取經濟政績，哪吒汽車一度透過補貼優惠在多地設廠，最終熬不過市場考驗，3年淨虧183億元（人民幣，下同，約26.8億元），政府、企業、投資人淪為三輸。

央視節目「焦點訪談」披露中國地方政府招商引資「內捲化」（競相投入、效益下降）問題，哪吒汽車母公司合眾新能源公司被點名為「典型負面範例」。

哪吒汽車在江西宜春的智慧工廠曾被視作招商引資亮點，現在卻是空蕩一片。江西宜春過往沒有造車基礎或區位優勢，為了爭取哪吒汽車在地設廠，宜春經開區投資達50億元；土地、廠房也是透過當地國企投資成立公司解決。

為了爭取哪吒汽車，當地提供投資股權、代建廠房、10年租金 減免等措施，每輛在江西宜春出售的車，政府提供獎勵2萬元。為了達成招商引資成績，江西宜春提供與風險不成比例的優惠政策；地方普遍認為，不給特殊政策難吸引大企業。

江西宜春經開區招商服務局長劉洋直言，當時國家鼓勵新能源汽車產業，汽車產業鏈是完整的，加上安徽或沿海發達地區，許多新興汽車品牌做得不錯，「我們就覺得要引進一家具備實力、有市場前景的企業帶動當地產業發展」。

江西宜春設廠實為合眾新能源公司眾多基地之一，在其他地方政府的招商引資下，合眾新能源公司在浙江桐鄉、廣西南寧也有生產基地。以廣西南寧來說，建廠計畫的土地、廠房也是由政府所屬企業出資、投資。

市場競爭促使被忽視的招商風險浮現，資料顯示，合眾新能源公司2021至2023年累計淨虧損達183億元，平均每賣一輛車虧損逾8萬元。2024年起，哪吒汽車三地生產線停產；2025年下半年，合眾新能源公司被債權人申請破產重整。

地方政府過度集中某一個項目，導致重複建設與產業內捲，2023年、2024年不少新能源車企打起價格戰，這與地方盲目投資新能源汽車脫不了關係。在高合、拜騰、博郡等破產重整的新能源車企融資過程中，都有來自地方國有資本的投資。

中國國家發展改革委體制改革綜合司副司長胡朝暉表示，有的地方為了政績，在項目建設上貪大求快，甚至不顧財政承受能力，大搞補貼競賽，使得招商引資陷入內捲式惡性競爭，加劇市場分割和產業同質化問題，破壞全國統一大市場建設。

胡朝暉提到，競逐補貼扭曲市場機制，在政府投資背書下，企業不對投資行為負責。對產業來說，這些行為催生大量低水準重複建設，加劇產能過剩風險和低價無序競爭，削弱產業長期發展根基。這些行為與建設全國統一大市場的要求相悖，必須規範和遏制。