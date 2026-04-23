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外籍殘障女穿上中產外骨骼設備立即能站立行走 親友灑淚

記者賴錦宏/即時報導
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一名需依賴電動輪椅出行的外籍殘障女士，在廣交會穿戴上一款中國研發的外骨骼智能設備...
一名需依賴電動輪椅出行的外籍殘障女士，在廣交會穿戴上一款中國研發的外骨骼智能設備後，成功實現獨立行走。（央視新聞截圖）

一名需依賴電動輪椅出行的外籍殘障女士，在穿戴上一款中國研發的外骨骼智能設備後，成功實現獨立行走。其同行親友目睹此景，激動至當場灑淚。相關影片在網絡廣泛傳播，引發熱議，該款設備的製造商表示，產品預售價為1200美元，目前庫存已趨緊張。

據《極目新聞》消息，近日在廣州舉行的廣交會上，出現了令人動容的一幕。現場影片顯示，該名外籍女士乘坐電動輪椅抵達展區，在工作人員及親友協助下穿戴好外骨骼設備。起初她僅小心翼翼地嘗試挪動腳步，未幾竟能鬆開攙扶，獨自穩步行走，甚至在場中慢行了兩圈。

設備製造商、杭州某公司的品牌總監張衛向《極目新聞》表示，當時在場眾多外國採購商目睹此景，均報以歡呼。該女士的同行親友，疑為其姊姊，更是喜極而泣，淚灑現場，工作人員隨即上前安慰。

據介紹，該智慧型外骨骼設備的原理，是透過多個感應器捕捉人體運動意圖，再由控制系統實時計算，指令驅動器輸出適配的助力，從而輔助使用者完成行走、爬樓梯、登山等動作，有效減輕身體負擔。

張衛表示，事件經中國網路傳播後，該公司相關產品的搜索量急升近三倍，線上平台的銷量亦顯著增長，導致目前庫存緊張，公司正加緊備貨。他透露，影片中女士所穿戴的為將於本年第三季發布的新品，在廣交會上的預售價為1200美元。

一名需依賴電動輪椅出行的外籍殘障女士，在廣交會穿戴上一款中國研發的外骨骼智能設備...
一名需依賴電動輪椅出行的外籍殘障女士，在廣交會穿戴上一款中國研發的外骨骼智能設備後，成功實現獨立行走。（央視新聞截圖）

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