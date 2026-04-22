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中國選拔巴基斯坦太空人 將送上天宮太空站

中央社台北22日電
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中國載人航天工程辦公室今天宣布，首批外籍太空人選拔工作已經結束，2名巴基斯坦籍預備太空人入選，其中1人將參加飛行任務，成為首名進入中國天宮太空站的外籍太空人。

據發布，中國載人航天工程（CMSP）首批外籍太空人選拔工作於4月上旬結束，2名巴基斯坦籍候選人阿里（Muhammad Zeeshan Ali）、達烏德（Khurram Daud）最終入選。近日，他們將作為預備太空人來中國參加訓練，在完成各項訓練並通過考核後，其中1人將以載荷專家身分參加飛行任務，成為首名進入中國空間站的外籍太空人。

2025年2月，中國與巴基斯坦在伊斯蘭馬巴德簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦太空人並參與中國空間站飛行任務的合作協定」，隨即正式啟動巴基斯坦太空人選拔工作。經過初選、複選、定選3個階段的篩選和評定，最終選拔出2名巴基斯坦預備太空人。

中國載人航天工程辦公室稱，本次為巴方選拔訓練太空人，在中國航太史上具有里程碑意義，是中國太空站國際合作的標誌性成果，也是中巴全天候戰略合作夥伴關係在航太領域落地落實的又一成功範例，充分彰顯了中國政府願與國際社會分享航太發展成果的開放態度。

中國天宮太空站目前由神舟21號載人飛船搭載的3名太空人進駐中，自2025年10月31日發射升空迄今已駐留5個多月，原定駐留時間6個月。

中國載人航天工程辦公室17日表示，為進一步深化驗證太空人長期在軌駐留相關技術，充分發揮神舟22號飛船應急發射向太空站補充物資的綜合效益，經周密論證評估，計畫將該乘組在軌駐留時間延長約1個月，目前返回地球時間未定。

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