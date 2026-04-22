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大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

記者林宸誼／即時報導
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中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

對於美國將中國中國製造的電動車、起重機、中國中國生產的大蒜列入「國家安全威脅」，中國駐美國大使謝鋒表示，「做夢也沒想過這種草木皆兵的臆想，缺乏起碼的常識，更經不住事實檢驗，只會破壞全球產供鏈穩定和創新活力，損人不利己。」

中國駐美國大使館官網發布，謝鋒20日在第56屆世界貿易中心協會全球商業論壇開幕式上發表主題演說提到，維護國家安全天經地義，但不能泛化、濫用，不能把國家安全當成一個筐，什麼都往裡裝，「中國電動汽車不明白為何被單挑出來授予帶輪子的數據收集器的惡名，中國起重機至今不知道所謂的間諜裝置究竟安裝在自身哪個部位，中國大蒜更是做夢也沒想到有朝一日會被列為國家安全威脅。」

謝鋒強調，要明確國家安全邊界，讓經貿科技合作回歸常識與理性，「國家安全這把尺應該回歸它應有的刻度，少一些捕風捉影的猜忌和別有用心的抹黑，多一些基於市場規則和商業邏輯的理性，這樣才能真正釋放兩國合作的巨大潛力。」

謝鋒指出，中美在經貿等領域有競爭在所難免。關鍵是如何競爭。在這方面，特斯拉和中國新能源汽車的良性競爭帶來許多有益啟示。2019年，特斯拉在華設立超級工廠，中方熱情歡迎、積極支持，創下當年開工、當年竣工、當年投產的「特斯拉速度」。

面對壓力，中國新能源車企奮發圖強，加快創新發展，短短數年群體性崛起。這反過來又對特斯拉形成正向激勵，這種你追我趕是互利的、雙贏的，對全世界的消費者最有利。中美之間的競爭就應該是這種良性積極的「田徑賽」，而不是你死我活的「拳擊賽」。

美國佛州參議員史考特（Rick Scott）等人，於2025年12月提出中國大蒜使用人類糞便和污水施肥「不衛生」，也有「強迫勞動」之嫌，並傾銷至美國帶來糧食安全危機。史考特要求美國商務部、農業部等多個聯邦機構進行調查，還寫入美國「2025財年國防授權法案」，包括禁止在美軍營商店銷售中國大蒜的條款。

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