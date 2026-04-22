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伊朗稱美有意解除封鎖 油價應聲跌 但又有貨櫃輪被擊

川普指被扣伊朗貨輪有「中國禮物」 中方實問虛答

中央社台北22日電
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中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

中國駛往伊朗的貨櫃輪圖斯卡號（Touska）遭美軍扣押，針對美國總統川普昨天指船上載有「來自中國的禮物」，禮物內容「不太友善」，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，中國一貫「模範履行」應盡的國際義務，但他仍然拒絕回答圖斯卡號究竟裝載了什麼物品。

界面新聞報導，中國外交部下午舉行例行記者會，有外媒針對川普的「中國禮物」說要求郭嘉昆回應，並要求他回答「自中國出發的懸掛伊朗國旗貨輪裝載什麼物品」。

郭嘉昆僅聲稱，中方已多次表明有關立場，並願重申中國作為「負責任大國」，一貫「模範履行」應盡的國際義務。

川普（Donald Trump）美東時間21日接受財經媒體CNBC專訪時表示，德黑蘭在停火期間試圖補充軍事物資。他並直指，被美軍攔截的船隻（圖斯卡號）載有「來自中國的禮物」，其內容物「不太友善」。

川普在專訪中並坦承「我有點驚訝」，因為他以為自己與中國國家主席習近平（對伊朗問題）已有「共識」。

華爾街日報20日報導，圖斯卡號是伊朗國營的「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」（IRISL）子公司Rahbaran Omid Darya旗下船隻，一直頻繁往返於中國與伊朗間，今年3月就曾2度駛往廣東珠海港，這次就是3月底從珠海港出發返回伊朗途中，4月19日在鄰近荷莫茲海峽的阿曼灣遭美軍扣押。

報導指出，IRISL是遭美國制裁的公司，理由是運輸可供軍事用途的物資前往伊朗。而Rahbaran Omid Darya公司2025年間就利用旗下另2艘貨櫃輪，從中國運送了1000噸用於伊朗中程飛彈固體推進劑的原料。

路透21日報導引述不願具名的海事安全消息人士表示，圖斯卡號船上很可能載有華府認定為「可供軍方使用的軍民兩用物資」，而這艘貨櫃輪以往曾運送軍民兩用物資。

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