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青年失業率高 中國多地鼓勵大學畢業生回技校進修

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因大學畢業後求職不易，愈來愈多中國大學畢業生重返技職學校進修。圖為青海民族大學4...
因大學畢業後求職不易，愈來愈多中國大學畢業生重返技職學校進修。圖為青海民族大學4月15日舉行的招聘會，吸引大批應屆畢業生前來找工作。（中新社）

中國青年失業率居高不下，根據官方最新公布的數據，今年3月不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%。針對年輕人就業不易，中國愈來愈多地方政府開始鼓勵大學畢業生回技職學校進修，以提升職場競爭力。

根據「北京人社」微信公眾號，今年，北京將推出6個全日制大學生技師班和21個技能就業培訓班。6個大學生技師班均採全日制教學，2年學制，包括1年在校學習、1年合作企業實習，畢業可取得技工院校畢業證書和相應職業工種的職業技能等級證書，並推薦就業。

這6個全日制大學生技師班，涵蓋智能製造技術應用、生物製藥、多媒體製作（全媒體運營師方向）、電子技術應用（集成電路技術方向）、汽車維修（新能源汽車現場工程師方向）、工藝美術等方向，主要面向北京離校未就業大學畢業生。

此外，北京市人社局今年還在部分技工院校和「產教評」技能生態鏈開設了21個短期培訓項目，主要也是針對大學生等青年群體，開設周末班、寒暑假班及集中培訓班。

上海第一財經指出，除北京外，近年來，包括浙江、廣東、山東、安徽等多個省份也紛紛推出政策，鼓勵技工院校開設大學生技師班以促進高質量就業。

根據智聯招聘發布的《2024大學生就業力調研報告》，對於大學畢業後，再到技校學習技能是否有助於就業這一問題，52.2%的畢業生給出肯定答案，認為市場對專業技能需求大。43.2%認為多個技能多條路，33.2%認為可以以此積累社會經驗。

麥可思研究院發布的《中國-世界高等教育趨勢報告（2026）》則顯示，過去以學歷為主要競爭策略的單一路徑正在被打破，本科大學生畢業去向發生轉變，逐漸形成兩大趨勢，一是對繼續深造的收益預期下降，一是更重視直接面向就業需求的「技術回爐」，以學習實操和職業技能。

針對大學畢業後還得去技職學校進修才容易找到工作，廈門大學經濟學系副教授丁長發指出，這說明了很多高校的專業設置、人才培養內容、培養模式等，已經嚴重滯後於市場的需求。

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