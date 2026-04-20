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中國全國人大公報首度揭露 練月琴涉嚴重違紀違法

記者張鈺琪／即時報導
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中國全國人大常委會17日公布今年第2號公報，其中《關於個別代表的代表資格的報告》...
中國全國人大常委會17日公布今年第2號公報，其中《關於個別代表的代表資格的報告》指出，由江蘇省選出的第14屆全國人大代表、江蘇省委台灣工作辦公室原主任、江蘇省政府台灣事務辦公室原主任練月琴，涉嫌嚴重違紀違法。記者黃雅慧／攝影

據星媒《聯合早報》20日報導，大陸全國人大常委會今年2月公告，罷免前江蘇省台辦主任練月琴第14屆全國人大代表職務，但原因未明。全國人大常委會17日公布的公報首度披露，練月琴係「涉嫌嚴重違紀違法」，為官方首度以正式文件證實其涉案情況。不過，至今仍未說明具體細節，也未通報其是否遭查辦。

報導指出，大陸全國人大常委會17日公布今年第2號公報，其中《關於個別代表的代表資格的報告》指出，由江蘇省選出的第14屆全國人大代表、江蘇省委台灣工作辦公室原主任、江蘇省政府台灣事務辦公室原主任練月琴，涉嫌嚴重違紀違法。

全國人大常委會2月26日曾公告，罷免19人的全國人大代表資格，除9名解放軍代表外，也包括去年底任內資料遭撤下的練月琴。當時遭罷免代表資格的10名文職官員中，包括中共內蒙古自治區黨委原書記孫紹騁、江西南昌市政協原主席肖玉文、重慶市委宣傳部原常務副部長曹清堯等9人，先前均已陸續被官方通報落馬，僅練月琴始終未見進一步消息。

公開資料顯示，練月琴最後一次公開露面，是去年10月16日至18日出席在江蘇淮安舉行的第19屆台商論壇。其後，江蘇省台辦官網主任欄位一度空缺，練月琴姓名未再顯示，個人簡歷及歷史活動報導也被下架，但3名副主任孫繼兵、封志成、郭玉振資料仍正常顯示。直到去年12月24日，江蘇省台辦官網更新領導班子資訊，顯示江蘇省委副秘書長仲紅岩接任省台辦主任。

據報導，54歲的練月琴是江蘇金壇人，曾任共青團江蘇省委書記，2008年4月上任時年僅37歲，為江蘇共青團首位「70後」書記。其後歷任中共淮安市委副書記、江蘇省委統戰部副部長、江蘇省社會主義學院黨組書記、副院長等職，2018年3月起出任江蘇省委台辦、省政府台辦主任，直至去年底淡出公眾視野。

報導指出，練月琴於2024年3月在北京出席全國人大會議期間，曾就大陸漁船在金門海域翻覆案是否影響兩岸交流表示，民間情緒可能會持續一段時間，但相信各方會逐漸冷靜，並稱「我們也非常欣喜的看到，無論是大陸同胞也好，還是台灣同胞也好，我覺得正義的聲音、正面的力量還是占主流」。

當時相關說法在大陸社群平台引發部分網友不滿，有涉台微博帳號指其發言「風輕雲淡」、「喜從何來」，並批評其「毫無底線的奉承迎合，分不清敵我」。

中共

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