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中國往伊朗貨輪被押 習近平與沙烏地王儲通話談通航

中央社台北20日電
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從中國駛往伊朗的1艘貨輪遭美軍扣押後，中國國家主席習近平20日與沙烏地阿拉伯實質...
從中國駛往伊朗的1艘貨輪遭美軍扣押後，中國國家主席習近平20日與沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼通話。圖為習近平（左）2023年12月訪問沙國，會晤沙國王儲穆罕默德（右）。美聯社

從中國駛往伊朗的1艘貨輪遭美軍扣押後，中國國家主席習近平今天與沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼通話。習近平說，中方主張立即全面停火止戰，荷莫茲海峽應保持正常通行；穆罕默德．沙爾曼則說，沙方願與中方加強溝通協調，確保荷莫茲海峽航行安全和自由。

新華社報導，習近平與穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）是在今天下午通話時，提到上述內容。

根據報導，習近平針對當前中東及波灣地區局勢說，中方主張立即、全面停火止戰，支持一切有利於恢復和平的努力，堅持通過政治外交途徑化解爭端。而荷莫茲海峽應該保持正常通行，這符合中東地區國家和國際社會共同利益。

習近平提到，中方支持中東地區國家構建「睦鄰、發展、安全、合作」的共同家園，「把前途命運掌握在自己手中」，促進地區長治久安。

根據報導，穆罕默德．沙爾曼表示，當前中東戰事損害波灣國家安全，嚴重影響世界能源供應和經濟運行。沙烏地阿拉伯致力於透過對話解決矛盾分歧，希望避免局勢升級。

穆罕默德．沙爾曼說，沙方願與中方加強溝通協調，維護停火局面，防止戰火重燃，確保荷莫茲海峽航行安全和自由，共同尋找實現中東地區長治久安的辦法。

綜合外電報導，在伊朗註冊的貨輪圖斯卡（Touska）號日前從中國出發，19日在經過接近荷莫茲海峽的阿曼灣時，不服從美軍要求停航警告，且試圖繞過封鎖，遭到美國海軍艦艇擊穿其船艙後當場截停，美軍並扣押該貨輪。

美國總統川普（Donald Trump）隨後發文表示，美國陸戰隊已經接管這艘貨輪，且正在「查看船上載有什麼物品」。

據半島電視台報導，這艘貨輪是自中國駛往伊朗，引發眾多揣測，使船上載運何種物品成為各界關注的焦點。

中國外交部發言人郭嘉昆今天面對外媒詢問此事時說，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。但媒體同時詢問這艘貨輪裝載什麼貨物，郭嘉昆卻沒有作答。

習近平 沙烏地阿拉伯 伊朗

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