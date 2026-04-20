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中國客出國旅遊復甦「申請人數逼近2019年峰值」

記者潘維庭／即時報導
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上海虹橋機場。（中新社資料照）
上海虹橋機場。（中新社資料照）

中國旅客出國旅遊近期出現復甦跡象，全球簽證服務領域供應商威孚仕（VFS Global）表示，中國民眾的簽證申請量逼近2019年峰值。其中，銀髮族的退休人士成為關鍵的客群增長引擎。

中國媒體第一財經20日報導，16日，南韓文化體育觀光部發布資料顯示，今年第1季度訪韓外國遊客規模約476萬人次，同比增長23%，創歷年同期最高。從客源結構看，中國遊客數量最多，約為144.78萬人次，同比增長29%，占整體約1/3，這也是中國「出境遊」市場逐步回暖的縮影。

報導提及，全球簽證服務領域供應商威孚仕（VFS Global）中國及亞太首席營運官西蒙·皮奇（Simon Peachey）表示，根據該機構資料，今年第1季，中國中國簽證申請業務已基本恢復至2019年同期水準，他表示，2019年是中國人出境遊高峰期，今年中國的出境遊市場有望全面復甦、並進入持續增長階段。

皮奇指，目的地方面，中國客主要目的地以加拿大、德國、義大利、瑞士、英國和美國為主，需求以留學、探親及商務目的為大宗；其中義大利的增幅尤為顯著，德國亦表現穩健。

據VFS Global去年資料，中國民眾出境遊增幅最快的海外市場，是相對小眾的歐洲國家，如匈牙利、波蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞等，而近年，中國客對北歐國家興趣也愈來愈濃厚。皮奇表示，即便是遊歐，中國客已漸從以往的「一次多國」，轉向多次、分目的地的深度旅行模式。

至於中東衝突對今年出國旅遊市場的影響，如航空燃油成本導致國際航線票價漲價，皮奇表示，衝突對中國出境遊市場影響非常有限。他稱，可能當前在中東轉機不像之前那麼方便，但這也推動了旅客偏好選擇直航。皮奇還稱，今年中國客赴德國、義大利旅遊熱度持續攀升，很大一部分原因是中東衝突分流了一大部分本計畫前往中東的中國遊客。

報導提到，隨著中東衝突，重塑亞歐航線走廊競爭格局，中國三大航空公司（國航、東航、南航）擴大在歐洲的業務版圖，計畫在今年夏秋航季增開新航線，透過現有航線增班增加運力。

據航空資料與分析服務商OAG資料，在北半球夏季期間，中國的航空公司計畫增加2,891個中國與歐洲往返班次。三大航空公司都將增加中國國內城市至德國法蘭克福的航線。

另據VFS Global的資料，自去年以來，退休人員已占中國整體簽證申請人的1/3以上，該群體青睞歐洲的長線深度文化遊，或舒適的郵輪行程。此外，中國客出境遊也不僅限於上海、北京和廣州一線城市民眾為主，杭州、深圳、武漢和西安等新興城市成為新的增長中心，申請量同比顯著增長。

南韓 簽證 觀光

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