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中國疑又傳無差別攻擊 福建駕駛逆向衝撞至少2死

中央社台北19日電
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福建省南安市水頭鎮今天發生1輛自用轎車逆向高速衝撞人車事件，有多人被撞倒在地。(...
福建省南安市水頭鎮今天發生1輛自用轎車逆向高速衝撞人車事件，有多人被撞倒在地。(取自微博)

中國疑似再傳無差別攻擊致人於死事件。福建省南安市水頭鎮今天發生1輛自用轎車逆向高速衝撞人車事件，有多人被撞倒在地。據當地官方通報，這一衝撞事故已造成2人死亡、1人受傷，實際傷亡人數目前不詳，至於逆向駕車衝撞者已被控制。

根據中國網路流傳的影像顯示，肇事車輛是1輛白色自用轎車，今天白天以高速穿越南安市水頭鎮一處路幅寬大的路口後，便轉而偏向左側逆向直行，且無減速跡象，就在逆向車道高速衝撞，最後撞向馬路中央的分隔島，車頭幾乎全毀，前方還撞毀了1輛機車，一旁還撞倒了另1輛機車。

綜合新華社、新京報報導及中國網路訊息，據目擊的附近商家表示，肇事車輛車速很快，車輛逆行後沿路撞倒多人。而據影像顯示，事件發生後，已有多名救護人員前往搶救傷患，並有多名員警在現場維持秩序。

根據報導，南安市政府相關部門通報，這起事故造成2死1傷，交警已到現場處置。而南安交警工作人員則表示，肇事者已被控制，目前「事故原因還未定性」，案件正在偵辦中。

中國近來無差別攻擊事件再度頻傳。先是3月29日北京市房山區發生大型推土機肆意衝撞市集，目擊者直指現場有7至8人當場死亡；接著是4月4日遼寧省瀋陽市1名男子沿路隨機砍人，造成4至6人死亡及10餘人受傷，兇手則在犯案後疑似跳樓身亡。

此外，3月26日及3月31日，廣東省深圳市羅湖區東門步行街及湖北武漢市青松路分別有1名女子和1名男子持刀隨機砍人，死傷人數至今不詳。

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