「開綠茶班釣金龜」網紅擦邊挨罰 課程已售15萬人

「姚金魚」作品內容多以誇張標題吸引流量，如「讓男人瞬間上頭的技巧」、「頂級性張力」、「大膽勾引優質男」等。（視頻截圖）

中國又見「性商教母」；網紅「姚金魚」在網上開班授課教「釣凱子」（釣金龜），包括「綠茶速成班」、「魅魔速成班」、「狐狸精三段式狩獵法」等，還揚言「不僅撈錢還撈人」，擦邊行為引發爭議，被網路平台處罰。

大皖新聞報導，「姚金魚」在抖音 、小紅書 、微信等平台均設有帳號，其中，抖音帳號「姚金魚（與鱘文化傳媒）」及「姚金魚」粉絲數合計逾50萬，小紅書帳號粉絲也超過28萬。其影片內容多以誇張標題吸引流量，如「讓男人瞬間上頭的技巧」、「頂級性張力」、「大膽勾引優質男」等。

「姚金魚」多個視頻露骨宣揚「近水樓台先得月，有他票票就可以了」，甚至直白表示「我是撈女呀，我不僅撈錢還撈人」，並稱：「世上富哥千千萬，你不得挨個嘗鹹淡」。

「姚金魚」在影片中示範用肢體、眼神、話術教授如何「做綠茶」「吸金術」「嬌嗔感」「誘惑者」「讓男人願意為你大額付出」等各類異性交往技巧與社交方法；在教導「和自己大很多的人談戀愛要注意什麼」時，「姚金魚」說，「就一點，一定別被他老婆發現」，而後又稱「不跟你們鬧了，我是正能量博主」。

有網友反映，「姚金魚」在網路平台上的影片內容擦邊低俗，宣揚不良婚戀觀博取流量；據了解，「姚金魚」目前在售有共四種課程，這些課程價位不等，有288、399和999元三個等級，課程已銷售給15萬人。

報導指出，由於其發布內容涉及違規，「姚金魚」已遭各家平台處罰，北京市豐台區市場監督管理局表示，該公司沒有在註冊地經營，將進一步確認相關情況。「姚金魚」真名為姚某宇，為北京與鱘文化傳媒有限公司的法定代表人，目前她並未對此事做出正面回應。