我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打造SNH48 「中國偶像教父」63歲王子杰公司開會中猝逝

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

打造SNH48 「中國偶像教父」63歲王子杰公司開會中猝逝

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
絲芭傳媒創使人王子杰 。 （取材自封面新聞）
絲芭傳媒創使人王子杰 。 （取材自封面新聞）

上海絲芭文化傳媒集團有限公司(絲芭傳媒)昨發布訃告，63歲公司創始人王子杰因突發心源性疾病於4月14日19時在上海去世。知情人士透露，王子杰是在公司開會時突感心臟不適倒地，送醫搶救無效。王子杰是中國遊戲產業最具影響力人物，2012年創立絲芭傳媒引入日本養成系模式打造SNH48，被稱「中國偶像教父」，曾說「只要我是老闆絕不允許黑幕潛規則」，但絲芭與20餘位SNH48原成員打過解約官司也引發爭議。

據北京青年報報導，據接近絲芭傳媒核心管理層的知情人士透露，王子杰離世前正於公司會議室召開業務會議，部署SNH48集團年度規畫與新分團拓展事宜，會中突感心臟不適倒地，經送醫搶救，因病情凶險，於當晚19時搶救無效離世，屬於「工傷」。

訃告中，絲芭傳媒表示，目前善後事宜正有序推進，公司將由董事長王靖(王子杰胞妹)攜管理團隊繼續穩健經營，傳承其產業理想與創新精神。

消息一經公布，文娛與遊戲行業集體致哀，王子杰相識近30年的摯友深圳米享科技董事長毛衛東在微博發文悼念：「記得月初電話我們還相約見面交流歡聚！真的世事難料！祝王兄在天堂安息，一路走好！」多位業內好友證實，其近年長期高強度工作、頻繁熬夜、高壓管理與應酬，是誘發心源性疾病的重要因素。

王子杰1963年生於上海，復旦大學數學系本科、日本同志社大學工學碩士，據傳拿到了日本國籍。早年深耕遊戲領域，2003年回國創立久游網，代理「勁舞團」風靡全國，最高同時在線破80萬，成為80、90後青春符號，他也獲評「中國遊戲產業最具影響力人物」。

2012年，他跨界創立絲芭傳媒，引入日本養成系模式打造SNH48，以「劇場公演+總選投票」本土化運營，陸續建立GNZ48、BEJ48等七大分團，構建數百人偶像矩陣，鞠婧禕、李藝彤、孫芮等從這裡出道，徹底改寫內娛造星生態，被稱為「中國偶像教父」。從復旦學子到遊戲大亨，再到內娛偶像帝國締造者，王子杰一生兩次踏準產業風口，以敢為人先的魄力定義中國休閒網遊、養成系偶像兩大賽道。

據封面新聞，王子杰打造SNH48開創中國養成系女團先河，藝人鞠婧禕就曾作為該組合成員出道，他曾創造鞠婧禕「四千年美女」標籤推動其成為頂流。王子杰曾對成員們說：「任何一個體系，如果沒有機制上的公平，這個東西就會崩潰」、「只要我是老闆，絕不允許任何黑幕和潛規則存在」。

這些年，絲芭最大的爭議，就是與旗下藝人的合約糾紛問題。據不完全統計，過去十年，已有20餘位SNH48原成員與絲芭打過解約官司，包括趙嘉敏、黃婷婷、馮薪朵等。

日本 微博

上一則

義大利外長訪中 盼北京協助停止伊朗、烏克蘭戰爭

延伸閱讀

港評：中國建商大都焦頭爛額 潘石屹卻王者歸來

港評：中國建商大都焦頭爛額 潘石屹卻王者歸來
收藏紫檀木到成立博物館 「第一富婆」陳麗華傳奇一生謝幕

收藏紫檀木到成立博物館 「第一富婆」陳麗華傳奇一生謝幕
收藏紫檀木還成立博物館 前中國女首富陳麗華85歲離世

收藏紫檀木還成立博物館 前中國女首富陳麗華85歲離世
女首富陳麗華傳奇一生落幕 爭議與榮光並行

女首富陳麗華傳奇一生落幕 爭議與榮光並行

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20
圓明園中的奇珍異寶被洗劫一空。（取材自@CCTV國際時訊）

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

2026-04-15 21:31

超人氣

更多 >
4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助
好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英

法國全票通過 「不義之財歸還中國」 網：還有一個強盜是英
結帳只要8秒？好市多新系統遭員工抱怨 原因...

結帳只要8秒？好市多新系統遭員工抱怨 原因...