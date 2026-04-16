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中國駐日大使館上月3度受恐怖威脅 稱日警「未予重視」

記者賴錦宏/即時報導
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中國駐日大使館臨時代辦施泳。（央視新聞截圖）
中國駐日大使館臨時代辦施泳。（央視新聞截圖）

中國駐日本大使館周四（16日）下午舉行新聞發佈會，臨時代辦施泳指，使館上月三度遭受到恐怖威脅，但日本警方未給予重視。施泳指出，上述事件嚴重違反國際法，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，威脅中方外交人員和外交機構館舍的安全，性質影響極其惡劣。

據央視新聞，施泳表示，3月5日自稱由前警察和前自衛隊隊員組成的組織向中國使館寄出恐嚇信，威脅稱將對中國駐日使領館發動襲擊。使館收到恐嚇信後報警，但日本警方未給予重視，未採取有力措施，至今沒有查明事實真相。在19天後，就發生了現役自衛隊官員村田晃大持刀翻牆闖入中國使館的嚴重事件，中方緊急向日本外務省、警方提出嚴正交涉。

施泳稱，在闖館事件發生僅一周後，3月31日，又一名自稱應急預備自衛官的人，通過網絡向中國使館發出恐怖威脅，稱其在使館內安裝了遠距離遙控炸彈。使館方面立即向警方報警，日本警方當天對使館展開了近兩個小時的排彈作業。

另據日本經濟新聞報道，日本國家旅遊局15日公布數據顯示，3月份赴日外國遊客人數達361.89萬人，年增3.5%，創同期歷史新高。但受中國官方呼籲民眾避免赴日旅遊影響，3月份赴日的中國遊客僅有29.16萬人，較去年同期大減55.9%。

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