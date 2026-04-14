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喪偶40天吃不下 遼寧獅瘦成皮包骨

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喪偶40天吃不下 遼寧獅瘦成皮包骨

中國新聞組／即時報導
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「大毛」從2025年12月開始精神鬱悶，40多天幾乎不進食，喝水正常，偶爾進少量...
「大毛」從2025年12月開始精神鬱悶，40多天幾乎不進食，喝水正常，偶爾進少量活食，身體逐漸消瘦，每天幾乎沒有任何活動。(視頻截圖)

近日，有遊客在遼寧省本溪市動植物園內拍到一頭獅子瘦得只剩皮包骨、靜臥不動的影片，就像紙片一樣，上傳至社交媒體後引發廣泛關注，網友們紛紛呼籲園方及相關部門關注該獅子的健康狀況。

新浪財經報導，影片顯示，園區內一輛車躺在地上，獅子體型較瘦，能看到明顯骨骼，視訊座標位於溪市動植物園。

本溪市動植物園官方微信公眾號發布回應表示，這隻非洲獅名叫「大毛」，感謝大家對「大毛」健康狀況的關心與關懷，提到「大毛」從2025年12月開始精神鬱悶，40多天幾乎不進食，喝水正常，偶爾進少量活食，身體逐漸消瘦，每天幾乎沒有任何活動。

本溪市動植物園表示，對「大毛」進行了徹底醫治照護，2026年2月末「大毛」慢慢恢復正常飲食，肉量逐漸增加，目前每日進食牛肉、雞肉達5公斤左右，其體力、活力、體重逐漸恢復好轉。本溪市動植物園並發布了有關「大毛」的最新視頻，顯示經過40多天的治療，近一個月來，「大毛」的食量基本達到了正常量。

▲ 影片來源：YouTube＠江浙新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

園方也提到，「大毛」2021年4月來到本溪市動植物園，入園時九歲左右，今年14歲。然而2025年8月6日，「大毛」的配偶「盼盼」衰老死亡，喪偶後「大毛」精神壓抑萎靡，食量不斷減少。

根據「文旅本溪」2022年7月的介紹，本溪市動植物園是國家AAA級旅遊景區，是集科普教育、動植物觀光、森林氧浴等多功能的大型遊園，是遼寧省當時占地面積最大的籠養與散養相結合的城市專類動物園。

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