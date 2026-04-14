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美封鎖荷莫茲海峽 中外交部批：危險和不負責任的行為

記者陳湘瑾／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

美國於美東時間13日上午10時正式開始封鎖荷莫茲海峽，同時傳出各國已加大努力積極推動伊朗與美國展開新一輪對話。中國外交部今表示，美方加碼軍事部署是危險和不負責任的行為，並稱中方將繼續勸和促談。

中國外交部今天下午的例行記者會上，媒體多關注伊朗局勢的相關議題。有記者就美方封鎖進出伊朗港口船隻一事提問。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，在相關方業已達成臨時停火安排的情況下，美方加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，只會激化矛盾，加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面，並進一步衝擊海峽通行安全，這是危險和不負責任的行為。

郭嘉昆稱，中方認為，只有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和海峽局勢創造條件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦對話和談大方向，以實際行動推動地區局勢緩和，盡早恢復海峽通行正常。

此外，有媒體詢問中國外交部對於「有媒體報導中國向伊朗提供軍事支持，美國總統川普表示，如果發現中國向伊朗提供武器，美國將對華加徵50%的關稅」一事有何看法。

郭嘉昆回應，中方在軍品出口方面一貫採取審慎負責的態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控，有關報導純屬捏造。他並稱，如果美方執意以此為藉口，對華加徵關稅，中方必將堅決反制。

而關於美伊談判的進展，郭嘉昆表示，當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵階段。相關方應恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端。中方將與國際社會一道，繼續勸和促談，為中東地區早日恢復和平穩定作出努力。

另據央視報導，一名伊朗駐巴基斯坦大使館的官員表示，美國和伊朗的下一輪談判可能將在本周或下周初舉行。當天早些時候，消息人士稱，美伊代表團將於本周晚些時候在巴基斯坦伊斯蘭堡進行談判。

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