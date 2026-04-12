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饒舌歌手J.Cole在中國CBA首秀 出場8分鐘5投0中

中國新聞組╱北京13日電
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J.Cole上演CBA首秀，5投0中未能拿分。（取材自臉書）
J.Cole上演CBA首秀，5投0中未能拿分。（取材自臉書）

4月11日的中國職業籃球CBA常規賽，南京同曦主場迎戰廣州龍獅，本場比賽，同曦新外援、美國著名饒舌歌手J.Cole迎來個人CBA首秀，南京同曦最終81比95不敵廣州龍獅男籃，J.Cole全場出場8分04秒，五次出手嘗試無一命中，得到1籃板1助攻的數據。

極目新聞報導，今年已經41歲的J.Cole是CBA史上年紀最大的外援球員，也是美國流行音樂界、饒舌界最為知名的歌手之一，他曾兩度斬獲格萊美獎，多張唱片拿下白金銷量，在全球擁有數以千萬計的忠實歌迷。

J.Cole於第二節末段登場，隨後三分線外嘗試出手不中。第三節中段他再次登場，隨後底角出手三分砸到籃板外沿，之後兩次三分也沒有命中。第四節他最後時刻再次登場，最終拿下1籃板1助攻的數據。

J.Cole上演CBA首秀，5投0中未能拿分。（取材自極目新聞）
J.Cole上演CBA首秀，5投0中未能拿分。（取材自極目新聞）

一位在現場觀看了比賽的球迷表示，11日比賽開場前的熱身環節還放了J.Cole演唱的歌曲，比賽時，J.Cole防守的很賣力，進攻方面投了五個球，可惜都沒進。

還有球迷曬出J.Cole熱身時投籃的視頻，視頻中，J.Cole投了五個三分球，命中了兩個，這名網友配文寫道，「J.Cole聽自己的歌熱身，手多少有點緊。」J.Cole首秀也引發了不少網友熱議，有人留言評論：「J.Cole是饒舌界最會打籃球的。」

據報導，J.Cole此前受訪時表示，「我以前從沒來過中國，甚至沒怎麼來過亞洲，現在有機會來這邊看看，同時也有機會打籃球——畢竟我也在變老。他們給了我一個機會，讓我能在職業級別的球場上比賽，這對我來說是一種恩賜。」

對於外界可能對他籃球水平的評判，J. Cole表現得十分坦然，「我不怕在公眾面前失敗，也不怕在全世界面前丟臉。對我來說，勝利的意義就在於去嘗試、去努力。但說實話，光是能夠訓練、保持狀態、站到這裡，我就已經成功了。所以，我不怕別人對我的籃球技術指指點點。」

同曦總經理王震在接受揚子晚報獨家專訪時表示，雙方早在2025年6月休賽期就已開啟接觸，簽約初衷並非臨時博眼球，而是著眼於長遠布局。

▲ 影片來源：Youtube平台＠CBV GAME（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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