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中國航天新里程碑 複用航天器關鍵部件研製成功

記者謝守真／即時報導
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中國運載火箭技術研究院微信公眾號近日宣布，4月11日，中國火箭院研製的首件5公尺...
中國運載火箭技術研究院微信公眾號近日宣布，4月11日，中國火箭院研製的首件5公尺直徑複合材料動力艙產品正式下線。該動力艙為中國航天領域重複使用運載器中最大的複合材料整體艙段。圖／取自中國運載火箭技術研究院微博

中國運載火箭技術研究院近日表示，其研製完成5公尺直徑複合材料動力艙，並已正式下線，為中國重複使用運載器領域最大尺寸的複合材料整體艙段結構件。

中國運載火箭技術研究院微信公眾號指出，4月11日，中國火箭院研製的首件5公尺直徑複合材料動力艙產品正式下線。該動力艙為中國航天領域重複使用運載器中最大的複合材料整體艙段，象徵著火箭院在生產製造技術創新方面取得突破進展，為中國的國家重大工程任務的順利推進提供有力支撐。

在生產車間現場，中國火箭院黨委書記王國輝指出，相關工作對推動中國航天事業高質量發展具有重要支撐作用，團隊的奉獻值得肯定，並期待後續飛行任務取得成功。他同時強調，要在前期工作基礎上錨定目標，加快推進後續任務，推動技術水平再上新台階，並持續採取有效措施，穩步實現規模化生產。

據了解，該動力艙複合材料用量超過60%，艙體壁板可實現輕質結構承受千噸級軸向壓載荷，並具備自適應調節介面能力。研製團隊在動力艙結構研製過程中採用高度並行協同理念，克服新型大尺寸複合材料整體結構在高精度、高質量製造及多任務並行條件下的複雜技術狀態管控等難題。首件產品歷時7個月完成從方案設計到產品交付。

有分析指出，動力艙屬於運載器核心承力與動力集成關鍵部件，對重複使用火箭的飛行穩定性與回收可靠性具有重要影響。此次突破被認為填補了中國大尺寸可重複使用複材艙段的空白。其5公尺直徑設計具備較強平台通用性，可適配長征五號系列主流大推力火箭，亦可對接商業航天重型運載火箭、可回收液體火箭及空天往返運載器等多類型產品研發，降低後續尺寸適配與二次開發成本。

另，性能方面，分析認為，該動力艙強調輕量化與高承載能力，其中複合材料用量超60%，較傳統金屬結構具備顯著減重效果。航天領域普遍認為，箭體減重可同步提升有效載荷或降低推進劑消耗，有助於降低發射成本。此外，該動力艙壁板具備千噸級軸向承載能力，可應對起飛推力、回收過載與著陸衝擊等多重工況，並具備抗疲勞與耐高溫等材料特性，預期有助提升運載器重複使用次數並攤薄單次發射成本。

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