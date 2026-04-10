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遼寧百萬奔馳墓地陪葬「車牌號8888」 官方批封建迷信

中國新聞組／即時報導
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遼寧一輛車牌尾號帶「8888」的奔馳車被當陪葬品下葬，引發關注。(取材自新黃河)
遼寧一輛車牌尾號帶「8888」的奔馳車被當陪葬品下葬，引發關注。(取材自新黃河)

遼寧遼陽近日爆出將豪車作為陪葬品下葬的爭議事件。一輛車牌尾號帶「8888」的奔馳S450L被埋入墓地畫面在網路廣泛流傳，引發社會關注。當地政府10日通報，該車輛因祭祀活動被填埋，屬封建迷信行為，當事人已被批評並公開致歉，車輛在埋下當天即被挖出。

綜合媒體報導，事件發生於遼陽市弓長嶺區湯河鎮瓦子溝村。4月9日，有民眾拍攝到一輛黑色奔馳車停在墓碑旁，隨後被眾人合力推入事先挖好的墓坑，疑似作為陪葬品入土。車頂覆蓋紅布，現場還舉辦答謝宴，家屬向協助人員發放紅包並宴請龍蝦，引起網民質疑炫富與違規祭祀。

影片在社交平台流傳後迅速引發熱議，不少網民認為將價值逾百萬人民幣的豪車作為陪葬品過於鋪張，甚至涉嫌破壞土地與浪費資源，也有人質疑是否違反相關法律規定。當地民政部門隨即表示已聯合多部門展開核查。

▲ 影片來源：YouTube＠橙新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

弓長嶺區政府10日發布通報，經初步核查，當事人金某在祭祀過程中更換墓碑並填埋車輛，屬封建迷信的違規行為，相關部門已對其進行批評教育，當事人認錯誤並積極配合整改。

當事人也向公眾致歉，表示該行為源於祭拜活動，地點位於荒山，車輛於4月9日埋下後，當天已經重新挖出並停止相關行為。

當地政府表示，將在全區展開殯葬領域違法違規行為排查，防止類似情況再次發生。官方強調，殯葬活動應遵循保護環境及社會公序良俗原則，對違法違規祭祀行為將依法處理。

分析指出，近年中國各地持續推動殯葬改革，提倡節地生態安葬與文明祭祀，對鋪張浪費、封建迷信等行為加強監管。此次豪車陪葬事件之所以引發高度關注，除了涉及炫富與資源浪費，也反映社會對殯葬風氣與公共價值的敏感度提升。隨著相關政策逐步落實，未來類似以奢侈品作為陪葬的行為，可能面臨更嚴格的規範與處罰。

遼寧一輛車牌尾號帶「8888」的奔馳車被當陪葬品下葬，引發關注。(取材自新黃河)
遼寧一輛車牌尾號帶「8888」的奔馳車被當陪葬品下葬，引發關注。(取材自新黃河)

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