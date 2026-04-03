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144小時過境免簽 老外飛上海「上午訂製西裝、下午配眼鏡」

中國新聞組／即時報導
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老外「打飛的」來滬配眼鏡，上海國際眼鏡城成打卡新地標。（取材自上觀新聞）
老外「打飛的」來滬配眼鏡，上海國際眼鏡城成打卡新地標。（取材自上觀新聞）

中國擴大「144小時過境免簽」等入境政策後，又多了一個外國遊客愛去的新打卡點──上海國際眼鏡城。在這裡僅花一小時就能以比他們本國更便宜的價格和效率配好眼鏡，吸引不少老外「打飛的」來上海配鏡，有外國家庭一次就買了20多副。

眼鏡城商家也開始自學商務英語接待，有店家如今六成顧客都是外國人。受惠的還有上海西服店，帶套西裝、眼鏡回家，已是愈來愈多外國遊客的上海攻略標配。

據上觀新聞報導，在國際遊客常用的旅行點評網站TripAdvisor上海熱門地標榜單上，中興路上的「上海國際眼鏡城」的名字緊隨外灘、豫園、新天地之後出現，穩定位列前五。這個以批發業務起家的眼鏡市場，正成為外國遊客上海的必訪站點。

「這次來上海就是衝著訂製來的」，來自英國的艾米麗說，她和男友上午剛在南外灘輕紡市場量體訂製西裝，下午便趕來配眼鏡。不到半小時就挑好三副眼鏡——一副日常款，一副時髦的金絲半框眼鏡，還有一副墨鏡，「選擇很多，而且速度真的很快」，她感嘆。

美國的勞拉走進眼鏡店不久便挑了兩副眼鏡，幾分鐘內完成驗光，總計配了四副眼鏡。勞拉說，在國外配眼鏡需要先找醫師開驗光處方，再去專門配鏡，通常要等上一周；若追求速度去藥店或超市買眼鏡，只能買最便宜的那種，質量很差，「相比之下，我在這裡買同價位的眼鏡，質量好很多」。

「近兩年外國遊客愈來愈多，每天都能見到，尤其是周末」，一名店員說。為了接住這一波波流量，許多店家都設置雙語標識。一家店門口豎著一張大海報，用英語寫著「1小時配鏡體驗」、「走進走出，視野變得清晰」。一名店員說：「很多外國客人第一次來都很驚訝，同樣的品牌鏡架，比他們本國便宜不止一半」；時間上更是效率驚人，商場內引入多家專業加工廠，常規度數鏡片加工往往在20分鐘內即可完成。

來採購的遊客還極具購買力；店主童慶英說，前天有外國家庭一行六人，一次性買了20多副眼鏡，其中包含單價過萬人民幣的高端漸進多焦點訂製鏡片。

據報導，不少外國遊客在社交媒體上分享「上海配鏡攻略」，把眼鏡城和南外灘輕紡市場串聯成高效的一日遊路線：上午量體訂製西裝，下午配鏡，兩項「形象升級」一次搞定。

目前眼鏡城內已有多家店鋪店員能用流暢英語交流；童慶英說，她自學了商務英語和專業術語，目前店內的外國顧客占比已達60%，「我現在微信上有幾千個外國顧客」。

老外「打飛的」來滬配眼鏡，上海國際眼鏡城成打卡新地標。（取材自上觀新聞）
老外「打飛的」來滬配眼鏡，上海國際眼鏡城成打卡新地標。（取材自上觀新聞）

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