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中國巴基斯坦提五點倡議 促中東立即停火儘速和談

中央社北京31日綜合外電報導
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巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar，左）與中國外長王毅（右）在北京...
巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar，左）與中國外長王毅（右）在北京會面。路透

中國和巴基斯坦今天同意就伊朗議題加強合作，並且共同呼籲立即結束在中東的戰爭，儘速展開和平談判。

在巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）訪問北京，與中國外長王毅舉行會談後，兩國提出「關於恢復波斯灣和中東地區和平穩定的五點倡議」，內容包括：

．立即停止敵對行動：允許人道救援物資進入所有受戰爭影響的區域。

．儘快開啟和談。

．確保非軍事目標安全：呼籲衝突各方立即停止針對平民和非軍事目標的攻擊，全面遵守國際人道法，停止對能源、海水淡化、電力等重要基礎設施和核電廠等和平核設施的攻擊。

．確保航道安全：呼籲各方保護滯留在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以內海域的船隻和船員安全，安排民商事船隻儘快安全通過，儘快恢復海峽正常通航。

．確保聯合國憲章的首要地位。

法新社報導，北京指出，達爾與王毅會面後，雙方同意「針對伊朗局勢加強戰略溝通和協調…採取新行動促進和平」。

巴基斯坦外交部隨後表示，雙方已就一項五點計畫達成共識，首要內容為「立即停止敵對行動」，並且「儘快開啟和談」。

對於談判進展，美國聲稱仍在進行，但是伊朗對此予以否認。中巴兩國政府表示，對話和外交「是解決衝突唯一可行選項」。

達爾行前於29日主持與沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其外長的會談，討論如何終結美國、以色列於2月28日聯手空襲伊朗而引爆的這場戰爭。

德黑蘭拒絕承認與華府展開正式對話，但根據半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述匿名消息人士說法，德黑蘭已經針對美國總統川普的終戰15點計畫，透過伊斯蘭馬巴德向美方提交其回覆。

埃及 華府 以色列

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