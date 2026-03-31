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美以行動衝擊中東鋁業 中供應優勢擴大

記者張鈺琪／即時報導
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中國去年鋁產量占全球60.8%，中東約占9%；阿聯酋與巴林兩大鋁廠產能約占3.9...
中國去年鋁產量占全球60.8%，中東約占9%；阿聯酋與巴林兩大鋁廠產能約占3.9%。（路透）

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）29日表示，為報復美國與以色列對伊朗工業設施的攻擊，28日已動用飛彈與無人機，打擊位於中東的兩家大型鋁業公司，包括阿聯酋環球鋁業公司與巴林鋁業公司。

香港《南華早報》31日引述分析指出，上述兩家鋁冶煉廠為中東重要產能來源，若受損導致停產或減產，短期內將造成供應收縮，甚至可能影響未來數年產能布局，促使部分鋁產能向中國轉移。

數據顯示，阿聯酋環球鋁業與巴林鋁業產能合計約占全球鋁產能3.9%。美國地質調查局資料指出，中國去年鋁產量達4500萬噸，占全球總產量60.8%，居於主導地位；相較之下，中東地區產量占比約為9%。

報導稱，鋁供應變動可能連帶影響關鍵金屬「鎵」的供應。鎵主要伴生於鋁土礦，在氧化鋁生產過程中回收，廣泛應用於半導體、電動車與軍用雷達等領域。分析認為，一旦鋁產量下降，鎵供應也可能同步趨緊。

啟錸研究院首席經濟學家潘向東指出，中東鋁生產若受擾，將進一步強化中國在鎵供應鏈中的地位。美國地質調查局數據顯示，中國在全球初級低純度鎵產量中占比高達99%。

此外，區域局勢升溫亦加劇供應不確定性。伊斯蘭革命衛隊曾稱將限制荷莫茲海峽通行，此舉恐將擾亂原材料以及成品鋁產品的海運運輸。

同時，能源價格上升亦對鋁產業構成壓力。分析指出，歐洲鋁冶煉成本與天然氣價格高度連動，自2月底以來天然氣價格大幅上升，進一步壓縮產業空間。

中國國際金融股份有限公司（中金公司）報告指出，此次事件增加非計畫性停產、電力中斷與原材料供應受阻的風險。鋁冶煉產業對連續生產要求極高，一旦停產，重啟通常需時至少6個月，若設備嚴重受損，修復時間甚至可能長達數年。

報告認為，在供應受擾與成本上升雙重因素影響下，儘管全球需求仍受經濟放緩壓抑，短期內鋁價仍可能面臨上行壓力，相關供應鏈風險持續升溫。

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