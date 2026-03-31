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中國外交部：近日3艘中國貨輪通過荷莫茲海峽

中央社台北31日電
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中國外交部發言人毛寧。（歐新社）
中國外交部發言人毛寧。（歐新社）

中國2艘在波斯灣滯留多時、一度被迫折返的貨輪，終在今天上午通過荷莫茲海峽。中國外交部發言人毛寧今天對此表示，經中方與「有關方面」協調，近日有3艘中國船舶通過荷莫茲海峽，中方並對「有關方面」提供的協助表示感謝。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

毛寧並表示，荷莫茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣（波斯灣）和平穩定。

綜合中國媒體報導，已在波斯灣滯留1個多月、日前一度被迫折返的中國貨櫃船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」，今天上午已順利通過荷莫茲海峽。

報導提到，台北時間30日傍晚，「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號從杜拜附近海域起錨，沿著伊朗最大島葛希姆島（Qeshm）與拉拉克島（Larak Island）之間的航線，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）狹窄的出口，隨後駛入阿曼灣水域。這兩艘船隻預計4月6日抵達馬來西亞的巴生港（Port Klang）。

這2艘大型貨櫃船屬於中國遠洋海運集團，各可載運約1.9萬個20英尺的標準貨櫃。從吃水深度來看，當前這兩艘船除了裝載空貨櫃，應該沒有承載太多貨物。

美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊，戰事至今已經超過1個月，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎癱瘓，全球燃油價格持續上漲。

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