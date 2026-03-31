我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

等了半世紀重返月球 「阿提米絲二號」升空倒數

中國大型無人貨機「長鷹-8」首飛成功 載重可達3.5噸

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國自主研發的大型運投無人機「長鷹-8」31日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄...
中國自主研發的大型運投無人機「長鷹-8」31日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。（圖／取自央視新聞）

「央視新聞」報導，由中國兵器工業集團自主研發的大型運投無人機「長鷹-8」，31日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。

報導將長鷹-8稱為「無人空中重卡」，最大載貨重量達到3.5噸，起降距離小於500公尺，起降場地要求低，可在簡易土跑道、高原、海島等複雜地形部署，最大航程超過3,000公里。

對於長鷹-8首飛，「央視新聞」形容，長鷹-8無人機沿跑道滑行平穩加速，僅用280公尺便離地爬升，順利完成智能飛控、航電、機電、動力燃油、飛行品質等各系統關鍵科目驗證。

報導稱，經過30分鐘左右的飛行，無人機精準平穩著陸，圓滿完成首飛任務。此次飛行全程採用智能系統主導，人工監控，飛行過程飛行姿態穩定，各系統工作良好，象徵中國在7噸級智能無人運輸平台領域實現重要突破。

「央視新聞」指出，當前，中國「低空經濟」正加速邁向規模化應用新階段。長鷹-8的成功首飛，將推進適航取證、批量交付與商業化運營，打造安全、高效、智能的低空運輸解決方案。

報導表示，長鷹-8創下起降距離小、載貨重量大、起降場地要求低等紀錄。未來將應用於電商物流，高原、海島等常態化生活與基建物資補給、應急搶險、防汛救災等領域。

河南 無人機

上一則

「張雪機車」國際賽首奪冠 修車學徒出身老闆觀賽爆淚

延伸閱讀

「長江水下通高鐵」 隧道年底貫通 上海到成都7小時

「長江水下通高鐵」 隧道年底貫通 上海到成都7小時
解放軍新導彈護衛艦「石河子艦」首亮相 投入實戰訓練

解放軍新導彈護衛艦「石河子艦」首亮相 投入實戰訓練
加州空中驚魂 促眾院加速通過飛安改革

加州空中驚魂 促眾院加速通過飛安改革
北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

2026-03-27 22:31
李昌鈺和蔣霞萍前年接受採訪現場。（取材自中新網）

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

2026-03-28 20:36
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜