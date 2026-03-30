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女富豪于文紅自曝助富人換青年血 海爾集團急切割

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中國女富豪于文紅自曝給富人權貴換年輕人血液「保持青春」，引發關注。（取材自南方娛...
中國女富豪于文紅自曝給富人權貴換年輕人血液「保持青春」，引發關注。（取材自南方娛樂網）

中國女富豪于文紅近期自曝給富人權貴換年輕人血液「保持青春」，引發輿論關注。旗下擁有血液製品產業的海爾集團也出現在于文紅介紹的關係網中。海爾30日緊急切割，稱于文紅及虞美人集團與海爾無任何關聯、「換血」相關業務均與海爾無關。不過，公開資料顯示，于文紅疑似與海爾有合作關係。

綜合華商網、東方財經報導，盈康一生微信公眾號30日發布署名海爾集團（青島）金盈控股有限公司（簡稱海爾金控）的聲明稱，近期，多個網絡平台頻繁出現關於虞美人集團董事長于文紅謊稱其為海爾集團、盈康一生投資企業，並捏造「提取年輕人血液、換血治療」等虛假業務的謠言，嚴重誤導公眾、損害了公司合法權益與品牌聲譽，將追究法律責任。

公開資料顯示，盈康一生是海爾集團於2019年推出的大健康生態品牌，擁有海爾生物、盈康生命、上海萊士等三家上市公司。

虞美人集團於2004年在香港成立，創始人為于文紅。2011年，于文紅因無醫療執業資格被央視「焦點訪談」節目曝光，2022年，虞美人集團旗下杭州古名文化藝術策畫有限公司因偷稅被罰款8827萬元人民幣(約1276萬美元)。

于文紅公開宣稱其「換血抗衰」計畫需每月花費150萬至2000萬元，透過提取17-21歲男性血液中的「年輕功能蛋白與微囊泡」製成定製血漿輸注，並聲稱可「逆轉衰老」「延長月經至80歲」。但該項目存在多處矛盾：1.對於血液來源，初期稱「依賴進口血液」，後改口「國內加工」。但中國自1984年起禁止血液進口，且定向提取年輕男性血液的合法性存疑。2.科學依據缺失，無臨床研究支持換血可抗衰，且有感染、過敏、凝血異常等風險。

在一段視頻中，于文紅在馬來西亞向一男客戶介紹這種「壟斷性換血醫療」，她提到她的背後是海爾集團，集團公司花了100多億收購了一家市血液製品藥廠，還稱有中國的批文，使他們可以壟斷性使用。

視頻中曝出的信息聞所未聞，引發熱議。許多網民驚呼，「這麼多年輕人的血，從哪兒來的？」、「難道這就是中國血庫經常告急的原因嗎？」、「難怪中國大中小學都逼著學生獻血、捐器官」、「每年那麼多孩子失蹤，細思極恐」、「家長們，看好自己孩子啊」。

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