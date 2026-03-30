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美國加強封鎖下 中國共向古巴運送3萬噸大米

中央社台北30日電
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在美國川普政府近來強化對古巴的封鎖下，俄羅斯媒體今天報導，古巴外交部表示，古巴日前已收到來自中國援助的最後一批、總重1.56萬噸的大米，中國方面1月間宣布向古巴援助3萬噸大米自此完成。

俄羅斯衛星通訊社報導，古巴外交部透過官網表示，名為Loyalty Hong的輪船，日前將1.56萬噸大米運抵古巴首都哈瓦那港口，以支援古巴的食品供應，這是中國第3艘運送大米等貨物的船隻。

古巴外交部提到，在中國駐古巴大使館1月間宣布的「人道主義援助架構」內，古巴已收到上述來自中國的最後一批大米，在這項人道主義援助下，中國共向古巴交付了3萬噸大米，並已交付完成。

美國總統川普（Donald Trump）今年初派兵赴委內瑞拉強行帶走委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），隨後又對古巴實質上封鎖油源，讓古巴經濟雪上加霜，近期在與以色列聯手攻打伊朗之際又揚言要拿下古巴。而與古巴長期關係良好的中國，對美國的舉動均持反對立場。

在此情況下，外電報導古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）14日罕見地坦承，古巴民眾因糧食短缺和停電而心生不滿。

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