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未挺伊朗、委內瑞拉 美前駐中大使：中像「善變的朋友」

記者張鈺琪／即時報導
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美國前駐北京大使伯恩斯指出，中國在伊朗和委內瑞拉事件中的表現，將被認為「像是善變...
美國前駐北京大使伯恩斯指出，中國在伊朗和委內瑞拉事件中的表現，將被認為「像是善變的朋友」。（美聯社）

據聯合早報29日引述彭博社報導，中國在美伊衝突中未對伊朗提供明確外交支持，對美國介入委內瑞拉事務亦未多作表態。美國前駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）指出，相關表現讓北京在伊朗與委內瑞拉眼中「像是善變的朋友」，衝擊其作為國際重要角色的形象。

報導指出，曾於拜登政府期間派駐北京、並任美國副國務卿的伯恩斯，在接受彭博電視專訪時表示，伊朗局勢已對中美互動產生關鍵影響，美國總統川普因此延後原定與中國國家主席習近平的峰會，轉而聚焦處理中東情勢。

他表示，儘管川普在伊朗問題上的處置方式，以及1月3日針對委內瑞拉總統馬杜洛的突襲行動，引發各方批評，但中國並未藉機強化自身立場或進行外交操作。

伯恩斯指出，中國在伊朗具備明確經濟利益，包括每日以折扣價格進口約130萬桶原油，並在波斯灣地區有廣泛布局，同時也仰賴委內瑞拉作為廉價原油來源之一。

他並將當前情況與兩年前北京促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交相對照。當時在中方斡旋下，雙方於北京宣布恢復外交關係，象徵區域局勢緩和。他回憶，中方當時甚至曾向他傳訊表示，已在中東建立大國地位。

不過，伯恩斯指出，近3至4周美伊衝突相關互動與談判中，中方幾乎未見積極參與，區域局勢主要由美國、以色列與海灣國家主導，顯示其在中東事務中的存在感有所下降，相關外交信譽亦面臨考驗。

他進一步指出，若綜合觀察中方未對伊朗提供支持，以及對美國介入委內瑞拉保持低調兩點，對相關國家而言，北京更像是「善變的朋友」，不利其鞏固國際影響力。

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