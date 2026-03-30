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中國在成品油出口限制下仍向菲律賓、越南運送燃料

記者賴錦宏／即時報導
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中國駐菲律賓大使館。（中國駐菲律賓大使館官網）
中國駐菲律賓大使館。（中國駐菲律賓大使館官網）

據彭博社報導，儘管中國本月初實施了出口限制，但上周末仍向東南亞多個能源短缺國家出口柴油等燃料。包括近期與中國有主權糾紛的菲律賓。

報道指，亞洲新興經濟體是受中東戰爭衝擊最嚴重的地區之一，包括菲律賓在內的一些國家已稱，將在能源供應緊張之際向區域內其他國家尋求幫助。

根據彭博社彙編的船舶追蹤數據顯示，丁亨36號和歐肯特軒號油輪在周末向菲律賓運送了超過26萬桶柴油。同期，大洋號向越南運送了約10萬桶餾分燃料（Distillate Fuel），可能有助於緩解包括柴油在內的石油產品短缺。

菲律賓周日（29日）稱，正準備接收首批柴油，作為石油外交努力的一部分。菲律賓目前正應對因燃料短缺引發的國家緊急狀態。菲律賓官員並未透露具體供應方，但中國本月一直是主要的柴油供應來源，佔馬尼拉每日15.8萬桶進口量的一半以上。

本月初中國暫停柴油、汽油和航空燃料出口，被認為可能加劇區域燃料短缺，進一步推高部分東南亞國家的能源價格。中國是亞洲最重要的燃料出口國之一。

中國外交部發言人林劍19日在例行記者會上說，中東局勢衝擊全球能源安全，相關國家應立即停止軍事行動，防止區域動盪對全球經濟發展造成更大影響。中方願與東南亞國家加強協調配合，共同因應能源安全問題。

此前，菲律賓能源部長加林（Sharon Garin）3月17日曾與中國駐菲律賓大使會面，討論能源合作。菲律賓農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）星期三（18日）也說，儘管中東戰爭對全球供應構成風險，但中國已向菲律賓保證，不會限制對菲化肥出口。

另據彭博社報導，龐大的化肥產業使中國成為化肥領域中的「歐派克」（OPEC）。中國生產約佔全球44%的磷、30%的氮，如果中國選擇加以利用，這在未來幾十年可能會成為一個強大的地緣政治工具。

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