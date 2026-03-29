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挽救出生率 中國2025發放育兒補貼約130億美元 廣東居冠

中央社台北29日電
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Women wearing face masks walk with their children on a street as they head to Forbidden City in Beijing, Tuesday, Jan. 17, 2023. China has announced its first population decline in decades as what has been the world's most populous nation ages and its birthrate plunges. (AP Photo/Andy Wong)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-01-17，數位典藏序號：20230117144336928】
Women wearing face masks walk with their children on a street as they head to Forbidden City in Beijing, Tuesday, Jan. 17, 2023. China has announced its first population decline in decades as what has been the world's most populous nation ages and its birthrate plunges. (AP Photo/Andy Wong)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-01-17，數位典藏序號：20230117144336928】

為挽救愈發低迷的生育率，中國2025年起對3歲以下嬰幼兒每人每月發放人民幣300元補貼。據中國財政部公布資訊，2025年中國中央政府向各地發放的育兒補貼共達903.58億元（人民幣，下同，約130.7美億元），其中廣東省獲得90.58億元高居第1，占補貼款逾1成；河南、四川則分居第2、3位。

第一財經報導，今年中國中央政府編列的育兒補貼預算則達999.3億元，逼近1000億元大關。

報導指出，中國財政部日前公布2026年中央財政預算「部分轉移支付項目分地區情況表」，首度公開2025年中國中央政府對31個省級行政區發放的育兒補貼資金規模及今年預算數。

根據公布內容，2025年中國中央政府向各地發放的育兒補貼共達人民幣903.58億元。其中廣東省獲得90.58億元補貼高居第1；河南72.81億元排名第2；四川68.4億元位列第3；山東55.69億元居第4位。第5至10名依序為廣西、貴州、河北、湖南、雲南、安徽等省區，大致介於近40億至50億元間。

報導指出，廣東既是中國全國的人口第1大省，也是連續7年出生人口數第1大省，2024年更是中國31個省級行政區中，出生人口數跨過100萬人的唯一省區，達113萬

，因此能獲得最多補助。至於河南、四川、山東，也是中國名列前茅的人口大省。

報導提到，中國專家認為，中國中央對各省區育兒補貼的財政補助，有可能會依東部、中部、西部地區的不同，分別補助85%、90%、95%。也就是說，各省區自籌的育兒補貼資金，介於5%至15%之間。

至於今年，據相同資料，今年中國中央政府編列的育兒補貼預算達999.3億元，其中已撥付到地方的金額為843.9億元。

中國官方的計畫生育政策雖已放寬到三胎，但成效不彰，出生率仍持續下滑。據中國國家統計局數據顯示，中國2025年底的總人口數為14億489萬人，比2024年底減少339萬人，是2021年以來連續第4年減少。

2025年7月28日，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳發布「育兒補貼制度實施方案」，對3足歲以下的第1、2、3胎嬰幼兒發放育兒補貼，每年發放人民幣3600元至年滿3歲止，並追溯至同年1月1日生效。

河南 計畫生育

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