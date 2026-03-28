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華人名探李昌鈺去世 家鄉江蘇南通民眾獻花追思

中新社江蘇南通28日電
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李昌鈺2005年回到江蘇省如皋市，為其已故的母親、旅美百歲華裔李王岸佛塑像揭幕。（中新社資料照）
李昌鈺2005年回到江蘇省如皋市，為其已故的母親、旅美百歲華裔李王岸佛塑像揭幕。（中新社資料照）

國際著名刑事鑒識專家李昌鈺27日在美國去世。消息傳來，其家鄉江蘇南通如皋民眾自發前往李昌鈺刑偵科學博物館追思，獻花送別。

28日，李昌鈺刑偵科學博物館點亮大屏悼念。一樓大廳內，市民和遊客獻花並在留言簿上留言。不少家長帶著孩子前來，在緬懷這位華人神探的同時，也為孩子講述他的傳奇人生。 

「上午看到李昌鈺博士去世的消息，我覺得還是要來看一看。」現場一位學生說，李昌鈺是一位神探，自己未來希望報考警察院校，投身公安事業。 

李昌鈺1938年出生於江蘇如皋，是國際知名的刑事鑑識專家。他畢生致力於刑事科學鑑識研究，曾參與調查多起重大案件，憑藉精湛的專業能力和嚴謹的科學精神，被譽為「當代福爾摩斯」。

李昌鈺心繫故土，2016年11月，他將畢生珍藏捐出，在如皋建成全球首家刑偵科學類博物館——李昌鈺刑偵科學博物館。開館儀式上，他表示：「一直以來我都有一個願望，就是將畢生所學帶回家鄉。」

2023年5月，李昌鈺攜夫人蔣霞萍回鄉探親時說：「不論走到哪裡，我都會說，我是中國江蘇南通如皋人。」 

博物館講解員季玲芝回憶，李昌鈺是位幽默風趣的人，「和我們沒有距離感，他說『使不可能成為可能』。我們受到他的精神引領，覺得不管遇到什麼困難，我們都會克服、都會成功。」 

中新社記者瞭解到，李昌鈺刑偵科學博物館於3月28日起在東樓一樓大廳設置追思場所，免費提供鮮花，供各界人士表達哀思。

李昌鈺

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