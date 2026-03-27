中共政治局召開會議 要求地方堅決擁護習近平領導

中國國家主席、中央軍委主席習近平3月7日出席14屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表談話。(新華社) 【作者：新華通訊社，日期：2026-03-17，數位典藏序號：20260307192252507】

中共 中央政治局今天召開會議，要求地方黨委堅決維護以習近平 為核心的黨中央權威和集中統一領導，把貫徹落實黨中央決策部署作為重中之重，對黨中央定下來的事扭住不放、狠抓落實。

新華社報導，中共中央政治局今天召開會議審議「中國共產黨地方委員會工作條例」，由中共總書記習近平主持，會議提出以上要求。

會議稱，地方黨委在謀發展保安全上責無旁貸，要腳踏實地、真抓實幹。要完整準確全面貫徹新發展理念，扎扎實實推動高品質發展，著力保障和改善民生，全力維護國家安全和社會大局穩定。

會議要求，樹立和踐行正確政績觀，堅持為人民出政績、以實幹出政績，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。要在地方黨委領導班子中強化民主集中制教育，完善議事決策規則，細化負面清單，健全監督機制，明確監督重點事項、具體措施、責任追究等內容，確保民主集中制嚴格貫徹執行。

會議還要求，地方黨委領導班子成員要加強理論學習，提高專業素質，著力提高領導能力。要扛起管黨治黨政治責任，堅定不移推進全面從嚴治黨，鍥而不捨嚴格貫徹中央8項規定及其實施細則精神，深入整治形式主義為基層減負，依法依規用權，守好廉潔底線，推動形成風清氣正的政治生態。

「中國共產黨地方委員會工作條例」是在2015年12月公布實行，適用於中共的省、自治區、直轄市，設區的市和自治州，縣（旗）、自治縣、不設區的市和市轄區委員會及其常務委員會。

新華社報導未披露這項工作條例做了哪些修改。

原條例第一條提到，制定條例是「為了落實全面從嚴治黨要求，加強和改進黨的地方委員會工作，提高黨的執政能力和領導水準，促進黨的執政目標的實現」。

原條例內容未見「堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」。