「降價後像狗一樣跑來」羅技中國就社群發文引爭議致歉

知名電競周邊品牌羅技（Logitech）近日在中國社群媒體上發文「我一降價，還不是像狗一樣跑過來」，引發中國網友批評。圖／取自鳳凰網科技

知名電競周邊品牌羅技（Logitech）近日在中國社群媒體上發文「我一降價，還不是像狗一樣跑過來」，引發中國網友批評，該公司26日晚間發布聲明，就違規內容公開致歉，並指該違規內容是由外包廠商未經審核所發布的。

引發爭議的是一則羅技在26日晚間發布的影片。在其「羅技G官方旗艦店」短影音帳號上的一支滑鼠廣告影片，配文「我一降價，還不是像狗一樣跑過來」。

有中國網友表示，「再也不會買羅技的產品，不想當狗了」，更多網友則是指責品牌方缺乏對消費者的基本尊重，呼籲抵制該品牌產品。

羅技中國發布的聲明表示，對於今日抖音平台「羅技G官方旗艦店」發布的極其不當內容，羅技中國感到由衷的震驚與痛心，對此向廣大用戶致以最誠摯的道歉。

聲明稱，「羅技G官方旗艦店」由羅技中國授權上海百事得電子有限公司運營，經調查，此次違規內容是上海百事得電子有限公司員工個人跳過了羅技中國的行銷材料審核流程擅自發布，嚴重違反了羅技中國的品牌準則。

目前該影片已下架，而在26日晚該帳號的直播間和會員群中，仍有不少網友留言表達不滿。羅技旗艦店客服表示，後續將嚴格加強內容審核，接受所有批評，目前已經給予短影音組同事嚴厲警告，扣除全部績效處罰。

界面新聞報導，中國中國是羅技僅次於美國的全球第二大市場。羅技在1991年於上海建立合資公司，正式進入中國市場，1994年在蘇州建廠，進一步拓展業務。羅技執行長Hanneke Faber去年12月透露，公司已成功扭轉兩年前在中國市佔率下滑的態勢，目前連續三個季度實現正增長。

據羅技最新財報顯示，2026財年前三季度（截至2025年12月31日的前九個月），羅技全球營業收入37.55億美元，年增5.94%；歸母淨利潤2.51億美元，年增25.43%。

按固定匯率計算，2026財年第三季度，集團在亞太地區的淨銷售額增長15%。財報中分析稱，這主要得益於中國市場的強勁表現。且受益於《黑神話：悟空》等中國國產遊戲爆紅，遊戲外設需求激增，電競鼠標銷量增長顯著，推動中國市場營收連續三季增長超20%。