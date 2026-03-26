川普稱五月訪問中國 北京指中美保持溝通

去年10月30日，中國國家主席習近平在釜山同美國總統川普舉行會晤。（新華社）

美國白宮 新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)周三，川普將於5月14至15日到訪北京，與中國國家主席習近平 舉行峰會。中國26日回應，中美雙方就川普訪問事宜保持溝通。

在北京，中國外交部發言人林劍今日（3月26日）在例行記者會表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普訪中事宜保持溝通。

川普亦在社交平台發文，指因為伊朗軍事行動而押後同習近平的會面，已重新安排在5月中，他同第一夫人梅蘭妮亞今年稍後，亦會接待回訪美國的習近平和夫人彭麗媛，兩國代表正為這兩次歷史性訪問做最後準備，他非常期待同習近平共度時光，確信是意義非凡的事。

川普原本計劃本月31日至下月2日訪中，但他上星期表示，因為留國處理伊朗戰事，押後五至六星期才訪中。

川普政府早前表示，預計始於2月28日美國和以色列 對伊朗發動空襲的戰爭將持續約五周，儘管一些官員給出不同的時間表。當被問及川普訪中的新行程是否意味着美國預計戰爭將在5月中旬結束時，李維特最新回答稱，「我們一直估計約持續四周到六周，你可以自己算算」。