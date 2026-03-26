我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼撙節開支 擬省17億元 先公布約2.46億具體措施

紐約市公校AI指南 逾千家長喊停

中製風力發電機被英國指有國安威脅 蘇格蘭投資計畫受阻

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國政府以國家安全為由，反對中國風力發電巨頭明陽集團的產品用於英國海上風力發電項目，相關決定恐使該公司在蘇格蘭的投資計畫受阻。（路透）
英國政府以國家安全為由，反對中國風力發電巨頭明陽集團的產品用於英國海上風力發電項目，相關決定恐使該公司在蘇格蘭的投資計畫受阻。（路透）

綜合BBC與金融時報25日報導，英國政府以國家安全為由，反對中國風力發電巨頭明陽集團的產品用於英國海上風力發電項目，相關決定恐使該公司在蘇格蘭的投資計畫受阻，並引發英國對中國投資政策與能源成本的討論。

英國政府表示，經過「審慎評估」，無法支持明陽產品用於英國離岸風電項目，並強調將持續採取行動維護國家安全，同時優先發展具韌性與可持續性的本土供應鏈。據金融時報引述知情人士說法，當局已將明陽集團產品列為涉及國安風險。

政府發言人並補充，只要符合國家利益，英國仍歡迎來自中國的投資，並將以一致、長期且具戰略性的方式處理對中關係，在可合作領域持續合作，但不會在安全與供應鏈韌性上妥協。

明陽集團去年10月提出，計畫投資最多15億英鎊（約20.13億美元），在蘇格蘭的阿德西爾港（Ardersier Port）設立風力發電機製造工廠，為英國、歐洲及其他市場生產葉片與相關零組件，並預估可創造最多1,500個工作機會。該計畫被視為英國能源轉型與地方經濟振興的重要項目之一。

不過，隨著英國政府拒絕其產品進入海上風力發電項目，市場普遍認為該投資案將難以推進。明陽集團對此回應表示失望，稱其「世界領先技術」未獲採用，並警告此舉恐削弱市場競爭，進而推高風力發電開發成本。公司並指出，在全球能源供應仍不穩定之際，限制中國設備可能使英國能源價格維持高位。

此事也凸顯英國在安全考量與經濟利益之間的拉鋸。報導指出，英國一方面關切中國政府可能對民營企業施加影響，另一方面亦憂慮中國企業的價格競爭將進一步削弱歐洲本土製造業。

另一方面，地方政府則持不同立場。蘇格蘭政府支持明陽集團投資，認為有助於建立當地海上風力發電供應鏈，並為因北海油氣產業衰退而受衝擊的地區創造就業機會。蘇格蘭副首席大臣福布斯（Kate Forbes）表示，國家安全固然重要，但英國政府未能明確說明明陽集團究竟存在何種問題，令人遺憾。

她並指出，相關決策在英國政府內部擱置超過18個月，「優柔寡斷將帶來深遠後果，而這些影響最終仍將由蘇格蘭承擔」，直言此舉形同「破壞蘇格蘭的工業未來」。

能源業者對政策影響亦表達關切。英國能源巨頭章魚能源（Octopus Energy）此前曾呼籲政府採用中國技術，並於去年9月宣布與明陽集團合作，計畫在英國部署其渦輪機，並強調具備「最高水準的資料保護與網路安全」。其能源生產主管Zoisa North-Bond指出，引入更多競爭有助於降低風電開發成本，幅度可能達3成。

上一則

外賣補貼最大苦主…美團去年大虧34億美元

延伸閱讀

美重返中東拖累印太轉向 紐時：北京評估戰事拖延有利局勢

美重返中東拖累印太轉向 紐時：北京評估戰事拖延有利局勢
菲中關係有望緩和？小馬可仕盼重啟與北京南海油氣共同開發談判

菲中關係有望緩和？小馬可仕盼重啟與北京南海油氣共同開發談判
聯邦付10億元 道達爾能源集團同意放棄2個離岸風電項目

聯邦付10億元 道達爾能源集團同意放棄2個離岸風電項目
美揪團1兆元重塑半導體、能源、礦產供應鏈 分散對台依賴風險

美揪團1兆元重塑半導體、能源、礦產供應鏈 分散對台依賴風險

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭